Avusturya kahvaltılarının gizli lezzeti: Kaiserschmarrn

Avrupa mutfağı kahvaltılık çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Almanya ve Avusturya’da uzun yıllardır yapılan “Kaiserschmarrn”, Türk damak tadına yabancı olsa da lezzetiyle şaşırtıyor. Rivayete göre Avusturya İmparatoru Franz Joseph’in çok sevdiği bu yemek, zamanla “imparatorun tatlısı” anlamına gelen adıyla ünlenmiş.
KAISERSCHMARRN TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 avuç kuru üzüm (isteğe bağlı)
- Pudra şekeri (servis için)
Yapılışı
- Yumurtaların beyazını ve sarısını ayırın. Beyazları kar haline gelene kadar çırpın.
- Yumurta sarılarını süt, un ve şekerle karıştırıp pürüzsüz hamur elde edin.
- Yumurta beyazlarını bu karışıma yavaşça ekleyin.
- Tereyağını tavada eritin, hamuru dökün. Kısık ateşte altı kızarınca parçalayarak çevirin.
- Pudra şekeri serpip meyve ya da reçelle servis edin.