AYIN GASTRONOMİ AKIMI: Glütensiz Beslenme Yolculuğu

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:19

Çölyak hastası olan bireyler için bir zorunluluk olan bu beslenme biçimi, sağlıklı yaşam arayışındaki birçok kişi tarafından da benimsenmeye başlandı. Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olup, çölyak hastalarında bağışıklık sistemi tarafından sindirim sistemine zarar veren bir madde olarak algılanırken glüten duyarlılığı olan bireylerde de şişkinlik, gaz, kaşıntı, mide rahatsızlıkları ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabiliyor.

Ancak sağlıklı bireylerde glütensiz beslenmenin doğrudan bir fayda sağladığını gösteren kesin bilimsel kanıtlar bulunmuyor. Yine de birçok kişi glütensiz bir diyete geçtikten sonra kendilerini daha enerjik ve hafif hissettiklerini belirtiyor fakat bu durumun esas nedeni glütensiz beslenmenin kendisinden çok işlenmiş gıdaların ve rafine karbonhidratların tüketiminin azalması olabiliyor.

Restoranlar, kafeler ve süpermarketler artık glütensiz alternatifler sunarken ekmekten unlara, makarnalardan atıştırmalıklara kadar pek çok ürün glütensiz seçeneklerle çeşitleniyor. Artık sadece sağlık gerekliliği nedeniyle değil, hafif ve alternatif tatlar keşfetmek isteyenler için de mutfakların vazgeçilmezi haline geldiler. Klasik tatlılardan ekmeklere, pizzalardan makarnalara kadar geniş bir yelpazede sağlıklı ve lezzetli alternatifler sunuyor. Afiyetle…

