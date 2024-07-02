Aynı lezzetlerden sıkılanlara... Akşam yemeğinde pratik bir lezzet: Ev yapımı corndog tarifi!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 19:46

Güncelleme: 02.07.2024 - 19:46

Sokak lezzetleri arasında kendine has yeri olan corndog, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip. Popüler olan bu atıştırmalık, çıtır çıtır mısır ununa sarılmış sosislerle damaklarda adeta bir şölen yaratıyor. Pratik yapımı ve lezzetiyle her yaştan insanın favorisi haline gelen corndog'u, evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, sizi sokak lezzetlerinin büyülü dünyasına götürecek ve sofralarınıza renk katacak nefis corndog tarifi....

MALZEMELER

6 adet sosis

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1 adet büyük yumurta

Tahta çubuklar veya şiş çubukları

Kızartma yağı (ayçiçek yağı veya bitkisel yağ)

YAPILIŞI

Sosisleri paketlerinden çıkarın ve kurulayın. Sosislerin her birini uzunlamasına tahta çubuklara geçirin. Her bir çubuğun ucunu sosisin iç kısmına doğru hafifçe ittirin.

Derin bir kasede, mısır unu, un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Ayrı bir kasede, süt ve yumurtayı iyice çırpın.

Süt ve yumurta karışımını kuru malzemelerin bulunduğu kaseye ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamur, pancake hamurundan biraz daha kalın bir kıvamda olmalıdır.

Derin bir tencereye veya kızartma tenceresine yeterli miktarda yağ koyun ve ısınmaya bırakın. Yağ, yaklaşık 175°C sıcaklığa ulaşmalı.

Sosisleri hazırladığınız hamura batırın. Hamurun sosisin her tarafını kaplamasını sağlayın. Hamurun sosislere iyice yapışması için sosisleri hamur kabının kenarına sürterek fazla hamuru alın.

Hamura buladığınız sosisleri dikkatlice sıcak yağa bırakın. Altın sarısı ve çıtır bir kıvama gelene kadar yaklaşık 3-5 dakika kızartın. Aynı anda birkaç sosis kızartabilirsiniz, ancak tencereyi aşırı doldurmamaya dikkat edin.

Kızaran corndog'ları kağıt havlu serili bir tabağa alın ve fazla yağını süzdürün.

Sıcak corndog'ları ketçap, hardal veya sevdiğiniz başka bir sos ile servis edin.