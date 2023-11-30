Yumuşacık bulutlar: Püf noktalarıyla ıslak kurabiye tarifi...
Tatlı bir mola, günün yorgunluğunu unutturacak en güzel anlardan biridir. İşte tam da bu noktada, ıslak kurabiyenin eşsiz lezzeti ve yumuşacık dokusu devreye giriyor. Sadece birkaç basit malzeme ve bir tutam sevgiyle hazırlanan bu tarif, evinizi mis gibi kokularla dolduracak ve damaklarınıza şölen yaşatacak.
Mutfakların sihirli dünyasında, özel tariflerle yaratılan lezzetler birer mutluluk anahtarıdır. Bu kez, nefis bir tatlı mola için sizi ıslak kurabiyenin eşsiz lezzetine davet ediyoruz. Tereyağının yumuşacık kucaklayışı, vanilin şekerinin büyülü dokunuşu ve pişerken yayılan muazzam kokular... İşte tam da bu ahenkte hazırlanan ıslak kurabiye tarifi...
Malzemeler:
- 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 adet yumurta
- 1 paket vanilin şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım paket karbonat
- Aldığı kadar un (yumurta büyüklüğüne bağlı olarak)
Tarif:
Geniş bir karıştırma kabında oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekerini iyice çırpın. Yumurtaları ekleyip karışımı güzelce homojen hale getirin.
Vanilin şeker, yoğurt ve sıvı yağı ekleyip tekrar karıştırın. Karbonatı yoğurda ekleyip karıştırın.
Kabartma tozu ve azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde yuvarlayarak yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Kurabiyeleri soğuduktan sonra servise hazır hale getirin. Afiyet olsun!
Bu basit ıslak kurabiye tarifiyle evinizi mis gibi kokulara bürüyecek ve her ısırıkta tatlı bir mutluluk yaşayacaksınız. Keyifli atıştırmalıklar!
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