Az malzemeyle büyük lezzet: Fırında Kaşarlı Mantar tarifi

Hem hafif hem de hızlı bir tarif arayanlara müjde! Fırında kaşarlı mantar, dakikalar içinde sofranızda yerini alıyor. Üstelik sadece birkaç malzemeyle.

Az malzemeyle büyük lezzet: Fırında Kaşarlı Mantar tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:30

Yoğun günlerde hem pratik hem de lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenlerin imdadına yetişen fırında kaşarlı mantar, zamandan tasarruf etmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Sıcacık eriyen kaşarı ve mantarın doğal lezzetiyle birleşen bu tarif, ister ana yemek ister atıştırmalık olarak sofranıza çok yakışacak!

FIRINDA KAŞARLI MANTAR TARİFİ

  • 10-12 adet büyük boy kültür mantarı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kararbiber
  • İsteğe bağlı: kekik veya pul biber

Yapılışı

  1. Fırını 180 dereceye (önceden) ısıtın.
  2. Mantarların saplarını çıkarıp temizleyin.
  3. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve mantarları dizin.
  4. Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin ve tuz-kararbiber serpin.
  5. Her mantarın içine bolca rendelenmiş kaşar peyniri doldurun.
  6. İsteğe göre üzerlerine kekik veya pul biber serpiştirin.
  7. Önceden ısıtılmış fırında, peynirler eriyip hafif kızarana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
  8. Sıcak servis yapın.

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