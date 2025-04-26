Az malzemeyle büyük lezzet: Fırında Kaşarlı Mantar tarifi

Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:30

Güncelleme: 26.04.2025 - 17:30

Yoğun günlerde hem pratik hem de lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenlerin imdadına yetişen fırında kaşarlı mantar, zamandan tasarruf etmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Sıcacık eriyen kaşarı ve mantarın doğal lezzetiyle birleşen bu tarif, ister ana yemek ister atıştırmalık olarak sofranıza çok yakışacak!

FIRINDA KAŞARLI MANTAR TARİFİ

10-12 adet büyük boy kültür mantarı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kararbiber

İsteğe bağlı: kekik veya pul biber

Yapılışı