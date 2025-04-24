Kremasız mantar çorbası tarifi...

Yayınlanma: 24.04.2025 - 23:33

Güncelleme: 24.04.2025 - 23:33

İç ısıtan lezzetlerden biri olan mantar çorbası, bu tarifte krema kullanılmadan da nefis bir kıvama ulaşıyor. Doğal aromasıyla damaklarda iz bırakan bu mantar çorbası, hem hafifliği hem de pratikliğiyle sofralarınıza lezzet katacak. Sağlıklı ve doyurucu bir çorba arayanlar için ideal bir seçenek...

MALZEMELER

300 gram mantar

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sıcak su (isteğe göre et veya sebze suyu da kullanabilirsiniz)

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı: bir tutam kekik veya pul biber

YAPILIŞI

Mantarları temizleyip ince ince doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ezip küçük doğrayın (isteğe bağlı).

Bir tencerede yağı ısıtın. Soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Doğradığınız mantarları ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyin ve 1-2 dakika kadar unun kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun.

Ardından sıcak suyu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırarak çorbanın pürüzsüz olmasını sağlayın.

Tuz ve karabiberi ekleyin. Orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Dilerseniz el blenderıyla pürüzsüz hale getirebilir ya da tane tane bırakabilirsiniz.