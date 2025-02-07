Kahvaltıların protein deposu: Peynirli yulaflı omlet tarifi
Sabah kahvaltısında hem sağlıklı hem de tok tutan bir seçenek mi arıyorsunuz? Peynirli Yulaf Omleti, yüksek protein ve lif içeriğiyle güne enerjik başlamanızı sağlayacak! Üstelik yapımı da oldukça pratik. İşte güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlayacak nefis tarif!
Kahvaltıda sağlıklı ve besleyici bir alternatif arıyorsanız, Peynirli Yulaf Omleti tam size göre! Geleneksel kahvaltılıklardan sıkılanlar için hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek olan bu omlet, protein açısından oldukça zengin olup günün geri kalanında tok kalmanızı sağlar. Beyaz un yerine yulaf kullanılarak daha sağlıklı hale getirilen bu tarif, diyet yapanlar ve dengeli beslenmek isteyenler için mükemmel bir tercih olabilir.
PEYNİRLİ YULAFLI OMLET TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, kıvam için)
- 50 gram beyaz peynir veya lor peyniri
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 dal maydanoz veya dereotu (ince doğranmış)
Yapılış
- Yulaf ezmesini küçük bir kaseye alın ve üzerine süt ekleyerek 5 dakika yumuşamaya bırakın. (Eğer süt eklemek istemiyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.)
- Yumurtaları bir kaba kırın ve tuz, karabiber, pul biber ekleyerek güzelce çırpın.
- Yumuşayan yulafı ekleyin ve tekrar karıştırın.
- Beyaz peyniri veya lor peynirini ufalayarak karışıma ekleyin.
- Tavayı ocağa alın ve zeytinyağı veya tereyağını ekleyerek ısıtın.
- Hazırladığınız karışımı tavaya dökün ve orta ateşte pişirmeye başlayın.
- Omletin alt kısmı pişip üstü hafif sıvı haldeyken, rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
- Ters çevirerek diğer tarafını da 2-3 dakika pişirin.
- Omleti bir tabağa alın ve üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu serpiştirin.
- Yanında domates, salatalık ve zeytin ile servis ederek sağlıklı bir kahvaltı yapabilirsiniz.
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