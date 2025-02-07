Kahvaltıların protein deposu: Peynirli yulaflı omlet tarifi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:54

Kahvaltıda sağlıklı ve besleyici bir alternatif arıyorsanız, Peynirli Yulaf Omleti tam size göre! Geleneksel kahvaltılıklardan sıkılanlar için hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek olan bu omlet, protein açısından oldukça zengin olup günün geri kalanında tok kalmanızı sağlar. Beyaz un yerine yulaf kullanılarak daha sağlıklı hale getirilen bu tarif, diyet yapanlar ve dengeli beslenmek isteyenler için mükemmel bir tercih olabilir.

PEYNİRLİ YULAFLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, kıvam için)

50 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 dal maydanoz veya dereotu (ince doğranmış)

Yapılış