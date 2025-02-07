Davet sofralarının tarihi lezzeti: Müceddere pilavı tarifi
Lezzetiyle fark yaratan ve Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan Müceddere Pilavı, mercimek ve karamelize soğanla hazırlanan besleyici ve doyurucu bir tariftir. Özellikle vejetaryenler için de harika bir ana yemek veya yan lezzet olarak sofralarda yerini alır!
Bu nefis pilav, mercimek, pirinç ve karamelize soğanın muhteşem uyumu ile ortaya çıkan, hem doyurucu hem de besleyici bir yemektir. Vejetaryen ve vegan beslenmeye uygun olmasıyla da büyük ilgi gören bu tarif, özellikle yoğurt ve salata ile servis edildiğinde sofralara lezzet katıyor.
MÜCEDDERE PİLAVI TARİFİ
Malzemeler (4 Kişilik)
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı pirinç veya bulgur
- 2 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 2 su bardağı sıcak su veya sebze suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı, hafif acı tat için)
- Servis için taze maydanoz veya yoğurt
Yapılış
- Mercimeği bol suyla yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlayın.
- Mercimekler hafif yumuşayınca suyunu süzün ve bir kenara alın.
- Tavaya zeytinyağını veya tereyağını ekleyin ve doğranmış soğanları ekleyerek orta ateşte kavurun.
- Soğanlar kahverengi ve karamelize bir hale gelene kadar yavaş yavaş pişirin.
- Soğanların yarısını pilavın üzerine eklemek için ayırın.
- Kalan karamelize soğanların üzerine pirinci veya bulguru ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
- Haşlanmış mercimekleri, tuz, karabiber, kimyon ve isteğe bağlı tarçını ekleyerek karıştırın.
- Üzerine sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 15-20 dakika).
- Pilav piştikten sonra 5-10 dakika dinlendirin ve ardından karıştırarak servis tabağına alın.
- Üzerine ayırdığınız karamelize soğanları ekleyin ve maydanoz veya yoğurt ile servis edin.
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