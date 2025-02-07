Davet sofralarının tarihi lezzeti: Müceddere pilavı tarifi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:25

Güncelleme: 07.02.2025 - 14:25

Bu nefis pilav, mercimek, pirinç ve karamelize soğanın muhteşem uyumu ile ortaya çıkan, hem doyurucu hem de besleyici bir yemektir. Vejetaryen ve vegan beslenmeye uygun olmasıyla da büyük ilgi gören bu tarif, özellikle yoğurt ve salata ile servis edildiğinde sofralara lezzet katıyor.

MÜCEDDERE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı pirinç veya bulgur

2 adet büyük soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

2 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı, hafif acı tat için)

Servis için taze maydanoz veya yoğurt

Yapılış