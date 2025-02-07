Brezilya mutfağının egzotik deniz mahsüllü lezzeti: Moqueca tarifi
Dünya mutfağında keşfedilmeyi bekleyen birçok benzersiz yemek var. Brezilya'nın geleneksel lezzetlerinden biri olan Moqueca, hindistancevizi sütü ve baharatlarla pişirilen nefis bir balık güvecidir.
Baharatlarla marine edilmiş deniz ürünlerinin, hindistancevizi sütü ve sebzelerle yavaşça pişirilmesiyle yapılan Moqueca, Brezilya’nın sahil bölgelerine özgü geleneksel bir yemektir. Hem hafif hem de yoğun aromalı olan bu balık güveci, deniz mahsulü sevenlerin favorisi olmaya aday. Eğer mutfağınıza yeni tatlar katmak istiyorsanız, Moqueca’yı mutlaka denemelisiniz!
MOQUECA TARİFİ
Malzemeler (4 Kişilik)
- 500 gr beyaz etli balık (levrek, mezgit veya morina)
- 250 gr karides (isteğe bağlı)
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (ince doğranmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)
- 1 su bardağı hindistancevizi sütü
- 1 su bardağı balık suyu veya su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı taze kişniş veya maydanoz (doğranmış)
- Yarım limonun suyu
Yapılış
- Beyaz etli balıkları limon suyu, tuz ve karabiber ile marine edin.
- 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğan ile sarımsağı ekleyerek kavurun.
- Üzerine doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyerek birkaç dakika daha soteleyin.
- Rendelenmiş domatesi ekleyin ve karıştırın.
- Toz kırmızı biberi ekleyerek sebzelerin iyice yumuşamasını bekleyin.
- Balıkları tencereye dizin ve üzerine karidesleri ekleyin.
- Hindistancevizi sütü ve balık suyunu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.
- Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Ocaktan almadan önce üzerine doğranmış taze kişniş veya maydanoz serpin.
- Sıcak olarak pirinç pilavı ile servis edin.
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