Brezilya mutfağının egzotik deniz mahsüllü lezzeti: Moqueca tarifi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:19

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:19

Baharatlarla marine edilmiş deniz ürünlerinin, hindistancevizi sütü ve sebzelerle yavaşça pişirilmesiyle yapılan Moqueca, Brezilya’nın sahil bölgelerine özgü geleneksel bir yemektir. Hem hafif hem de yoğun aromalı olan bu balık güveci, deniz mahsulü sevenlerin favorisi olmaya aday. Eğer mutfağınıza yeni tatlar katmak istiyorsanız, Moqueca’yı mutlaka denemelisiniz!

MOQUECA TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

500 gr beyaz etli balık (levrek, mezgit veya morina)

250 gr karides (isteğe bağlı)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 su bardağı hindistancevizi sütü

1 su bardağı balık suyu veya su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı taze kişniş veya maydanoz (doğranmış)

Yarım limonun suyu

Yapılış