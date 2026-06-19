Azerbaycan mutfağının enfes lezzeti: Fisincan Pilavı tarifi

Mutfak literatüründe Azerbaycan mutfak kültürünün zirvesi kabul edilen pilavlar (aş), tek bir tabakta pirincin ve etli sosun (gara) ayrı disiplinlerle pişirilip sunulması esasına dayanır. Fısıncan pilavını diğer Azerbaycan pilavlarından ayıran en karakteristik özellik ise sosunun o imza niteliğindeki "koyu mor, neredeyse siyaha yakın" rengidir. Bu renk, cevizin içindeki doğal yağların nar asidiyle birleşmesi ve geleneksel olarak sosun içine temiz bir demir parçasının (fısıncan demiri) atılarak kaynatılmasıyla elde edilir.

FİSİNCAN PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

İpeksi ve Koyu Fisincan Sosu (Gara) İçin:

500 gram kuzu eti (veya kemiksiz tavuk eti / geleneksel olarak köfte şeklinde de yapılabilir)

2 adet büyük boy kuru soğan (tamamen pürüzsüz olana kadar mutfak robotundan çekilmiş)

2.5 su bardağı ceviz içi (incecik çekilmiş, un kıvamına yakın)

1 su bardağı kaliteli narşarap (Azerbaycan nar ekşisi - tatlı ve ekşi dengesi yüksek olmalıdır)

1 su bardağı sıcak su veya et suyu

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Safranlı Süzme Pilav (Aş) İçin:

3 su bardağı uzun taneli Basmati veya Sadri pirinci

150 gram tereyağı (eritilmiş, pilavın üzerine gezdirilmek için)

1 tutam safran (çeyrek çay bardağı sıcak suda demlenmiş)

2 adet lavaş (tencerenin tabanına serilecek "kazmak" katmanı için)

Tuz (pirinci haşlamak için bolca)

Yapılışı