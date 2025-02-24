Azerbaycan mutfağının lezzet şöleni: Labada Yaprağı Dolması
Geleneksel tatların en özel hali! Azerbaycan mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Labada Yaprağı Dolması, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.
Azerbaycan mutfağı, zengin baharatları ve geleneksel pişirme yöntemleriyle bilinir. Labada Yaprağı Dolması, bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biri olup, klasik asma yaprağı dolmasına farklı bir yorum getirir. Doğal ekşimsi tada sahip labada yaprakları, iç harcıyla birleşerek muhteşem bir lezzet sunar. Eğer Azerbaycan mutfağını keşfetmek ve sofranıza otantik bir tat katmak istiyorsanız, bu geleneksel dolma tarifini mutlaka denemelisiniz!
LABADA YAPRAĞI DOLMASI
Malzemeler
Dolma İçin:
- 40-50 adet taze labada yaprağı
- 1 su bardağı pirinç
- 250 gram kıyma (kuzu veya dana)
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı sumak (isteğe bağlı, ekşi tat için)
- 1 su bardağı su
Pişirme Sosu İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı su veya et suyu
Yapılışı
- Labada yapraklarını iyice yıkayın ve sert sap kısımlarını kesin.
- Kaynar suya atarak 2-3 dakika haşlayın ve ardından süzgece alıp soğumaya bırakın.
- Bir kâsede pirinç, kıyma, doğranmış soğan, salça, tereyağı ve baharatları karıştırarak dolma harcını hazırlayın.
- Harcın daha lezzetli olması için 1 su bardağı su ekleyerek karıştırın.
- Her bir labada yaprağının içine 1 tatlı kaşığı iç harç koyun, kenarlarını kapatarak sıkı bir şekilde sarın.
- Sardığınız dolmaları tencereye düzenli bir şekilde dizin.
- Dolmaların üzerine tereyağı parçalarını serpiştirin.
- 1 su bardağı su veya et suyunu ekleyerek, dolmaların üzerini hafif geçecek kadar sıvı ekleyin.
- Kısık ateşte 40-45 dakika pişirin ve ocaktan almadan önce suyunun çekildiğinden emin olun.
- Pişen dolmaları servis tabağına alın ve yanında süzme yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ile servis edin.
Etiketler: #Azerbaycan #tarif #mutlak
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