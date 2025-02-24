Azerbaycan mutfağının lezzet şöleni: Labada Yaprağı Dolması

Yayınlanma: 24.02.2025 - 23:01

Güncelleme: 24.02.2025 - 23:01

Azerbaycan mutfağı, zengin baharatları ve geleneksel pişirme yöntemleriyle bilinir. Labada Yaprağı Dolması, bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biri olup, klasik asma yaprağı dolmasına farklı bir yorum getirir. Doğal ekşimsi tada sahip labada yaprakları, iç harcıyla birleşerek muhteşem bir lezzet sunar. Eğer Azerbaycan mutfağını keşfetmek ve sofranıza otantik bir tat katmak istiyorsanız, bu geleneksel dolma tarifini mutlaka denemelisiniz!

LABADA YAPRAĞI DOLMASI

Malzemeler

Dolma İçin:

40-50 adet taze labada yaprağı

1 su bardağı pirinç

250 gram kıyma (kuzu veya dana)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak (isteğe bağlı, ekşi tat için)

1 su bardağı su

Pişirme Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı su veya et suyu

Yapılışı