Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi
Azerbaycan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri! Üç bacı dolması, nefis tadı ve zengin iç harcıyla sofraları şenlendiriyor.
Azerbaycan mutfağı, zengin lezzetleri ve benzersiz tatlarıyla tanınır, ve Üç Bacı Dolması bu mutfağın şaheserlerinden biridir. İsmini içerisinde bulunan üç farklı malzemeden alan bu dolma çeşidi, dikkat çekici bir sunum ve lezzetli iç harcıyla öne çıkar. Geleneksel olarak bayram ve özel günlerde hazırlanan bu yemek, misafirleri ağırlamak için de sıkça tercih edilir. İşte, üç bacı dolması tarifi...
ÜÇ BACI DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
Kıymalı harç için
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı haşlanmış kabuğu soyulmuş nohut veya 1- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 tutam reyhan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, pulbiber
- 1 çay kaşığı tarçın,
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Dolmalık domateslerin çıkardığımız içleri
Sebzeler:
- 5 adet patlıcan
- 5 adet dolmalık biber
- 5 adet sert domates
- Sebzelerin büyüklüğüne göre miktarı değişir
Sebzelerin içerisi için
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay bardağı tuz
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı su (Arttırılabilir)
Yapılış
- Uygun bir tencereye kıymayı ilave edip güzelce kavuralım üzerine çok küçük doğradığınız soğanı ilave edelim.
- Biraz ağzı kapalı pişirelim kapağı açıp üzerine tuz, karabiber, pul biber ve domateslerin içini ve ya 1 adet ince küp doğranmış domates ilave edelim ağzını kapatıp biraz pişirelim.
- Domates suyunu çektikten sonra tarçın, zerdeçal, tereyağı (yağlı et ise eklemeyin)
- Haşlanmış nohut( isteğe bağlı) ve ince doğranmış bir tutam reyhan ilave edip karıştıralım içtiğimiz hazırdır.
- Geçelim sebzelere bunun için. Öncelikle patlıcanların başlarını keselim orta kısmından bir çizik atalım ve içerisine biraz tuz koyup 15-20 dak bekletelim.
- Sonra içerisindeki acı suyu çıkarıp az yağda ağzı kapalı hafiften kızartalım.
- Soğuması için bir kenara alalım. Soğuyunca eğer içerisi çekirdekli ise çıkaralım.
- Domatesleri uç kısmından kapak şeklinde kesip içlerini çıkaralım aynı işlemi biberlere de yapalım.
- Hazır olan sebzelerin içerisine toz zerdeçal karabiber ve tuz karışımından sürüp kıymalı harç ile dolduralım.
- Geniş bir karnıyarık tenceresine dizelim.
- Üzerlerine su ve tereyağı ekleyip önce yüksek sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
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