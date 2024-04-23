Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:06

Güncelleme: 23.04.2024 - 15:06

Azerbaycan mutfağı, zengin lezzetleri ve benzersiz tatlarıyla tanınır, ve Üç Bacı Dolması bu mutfağın şaheserlerinden biridir. İsmini içerisinde bulunan üç farklı malzemeden alan bu dolma çeşidi, dikkat çekici bir sunum ve lezzetli iç harcıyla öne çıkar. Geleneksel olarak bayram ve özel günlerde hazırlanan bu yemek, misafirleri ağırlamak için de sıkça tercih edilir. İşte, üç bacı dolması tarifi...





ÜÇ BACI DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Kıymalı harç için

500 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı haşlanmış kabuğu soyulmuş nohut veya 1- 2 yemek kaşığı pirinç

1 tutam reyhan

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pulbiber

1 çay kaşığı tarçın,

1 çay kaşığı zerdeçal

Dolmalık domateslerin çıkardığımız içleri

Sebzeler:

5 adet patlıcan

5 adet dolmalık biber

5 adet sert domates

Sebzelerin büyüklüğüne göre miktarı değişir

Sebzelerin içerisi için

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su (Arttırılabilir)

Yapılış