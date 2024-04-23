Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi

Azerbaycan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri! Üç bacı dolması, nefis tadı ve zengin iç harcıyla sofraları şenlendiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:06
Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi
Abone Ol google-news

Azerbaycan mutfağı, zengin lezzetleri ve benzersiz tatlarıyla tanınır, ve Üç Bacı Dolması bu mutfağın şaheserlerinden biridir. İsmini içerisinde bulunan üç farklı malzemeden alan bu dolma çeşidi, dikkat çekici bir sunum ve lezzetli iç harcıyla öne çıkar. Geleneksel olarak bayram ve özel günlerde hazırlanan bu yemek, misafirleri ağırlamak için de sıkça tercih edilir. İşte, üç bacı dolması tarifi...

ÜÇ BACI DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Kıymalı harç için

  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı haşlanmış kabuğu soyulmuş nohut veya 1- 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 tutam reyhan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber, pulbiber
  • 1 çay kaşığı tarçın,
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • Dolmalık domateslerin çıkardığımız içleri

Sebzeler:

  • 5 adet patlıcan
  • 5 adet dolmalık biber
  • 5 adet sert domates
  • Sebzelerin büyüklüğüne göre miktarı değişir

Sebzelerin içerisi için

  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı tuz
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı su (Arttırılabilir)

Yapılış

  1. Uygun bir tencereye kıymayı ilave edip güzelce kavuralım üzerine çok küçük doğradığınız soğanı ilave edelim.
  2. Biraz ağzı kapalı pişirelim kapağı açıp üzerine tuz, karabiber, pul biber ve domateslerin içini ve ya 1 adet ince küp doğranmış domates ilave edelim ağzını kapatıp biraz pişirelim.
  3. Domates suyunu çektikten sonra tarçın, zerdeçal, tereyağı (yağlı et ise eklemeyin)
  4. Haşlanmış nohut( isteğe bağlı) ve ince doğranmış bir tutam reyhan ilave edip karıştıralım içtiğimiz hazırdır.
  5. Geçelim sebzelere bunun için. Öncelikle patlıcanların başlarını keselim orta kısmından bir çizik atalım ve içerisine biraz tuz koyup 15-20 dak bekletelim.
  6. Sonra içerisindeki acı suyu çıkarıp az yağda ağzı kapalı hafiften kızartalım.
  7. Soğuması için bir kenara alalım. Soğuyunca eğer içerisi çekirdekli ise çıkaralım.
  8. Domatesleri uç kısmından kapak şeklinde kesip içlerini çıkaralım aynı işlemi biberlere de yapalım.
  9. Hazır olan sebzelerin içerisine toz zerdeçal karabiber ve tuz karışımından sürüp kıymalı harç ile dolduralım.
  10. Geniş bir karnıyarık tenceresine dizelim.
  11. Üzerlerine su ve tereyağı ekleyip önce yüksek sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

üç bacı dolması haberleri Yemek Tarifi haberleri pratik tarif haberleri pratik tarifler haberleri

İlgili Haberler

Sofralarınızı taçlandıracak nefis bir Osmanlı lezzeti: Hasanpaşa Köfte tarifi...

Sofralarınızı taçlandıracak nefis bir Osmanlı lezzeti: Hasanpaşa Köfte tarifi...
Hem renkli hem lezzetli: Mor soğan turşusu tarifi

Hem renkli hem lezzetli: Mor soğan turşusu tarifi
Dışı kıtır kıtır, iyi yumuşacık bir lezzet: İsveç keki (Kladdkaka) tarifi...

Dışı kıtır kıtır, iyi yumuşacık bir lezzet: İsveç keki (Kladdkaka) tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler