Hem renkli hem lezzetli: Mor soğan turşusu tarifi

Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:06

Güncelleme: 22.04.2024 - 16:06

Mor soğan turşusu, yemeğinize renk ve lezzet katacak harika bir garnitür ve salata malzemesidir. Ayrıca sandviçlerin, burgerlerin veya taco'ların vazgeçilmez bir tamamlayıcısıdır. Üstelik evde kolayca yapılabilir ve birkaç basit malzemeyle hazırlanabilir. Eğer siz de mutfakta yeni lezzetler denemeyi seviyorsanız, mor soğan turşusu tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

Servis: 1 litrelik kavanozda

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 2 gün

Malzemeler

1 yemek kaşığı iri tuz

300 ml sıcak su

300 ml sirke

4 - 5 adet mor soğan

2 - 3 adet acı süs biberi

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tane karabiber,

Yapılışı

İri tuzu derin bir kaseye alın, sıcak suyu ekleyip tuz eriyene kadar karıştırın, sirkeyi ilave ederek kenarda bekletin.

Soğanların kabuklarını soyun, piyazlık doğrayıp cam kavanoza yerleştirin. Üzerine doğranmış süs biberi, kişniş tohumu ve karabiberi serpiştirin. Sirkeli suyu ekleyip karıştırın. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. İki gün buzdolabında beklettikten sonra dileğiniz gibi tüketin.