Dışı kıtır kıtır, iyi yumuşacık bir lezzet: İsveç keki (Kladdkaka) tarifi...
İsveç kekinin eşsiz özellikleriyle klasik kekler arasındaki farkı hemen fark edersiniz. Dışı gevrek, içi ise ıslak kek kıvamında olan bu tarif, gerçekten özel bir lezzet sunuyor. İsveç kekini yaparken tarife sadık kaldığınızda, sonucun mükemmel olacağından emin olabilirsiniz. Özellikle kekinizin üzerinin puf puf kabarması ve çatlaması, ona ayrı bir estetik katıyor.
Bu farklı kekin yapımında sıvı yağ yerine tereyağı kullanılması da önemli bir nokta. Tereyağın zengin tadı, İsveç kekine benzersiz bir lezzet ve dokunuş kazandırıyor. İsveç kekinin yumuşak, nemli dokusuyla dışındaki gevrek kabuğunun uyumu, her diliminde ayrı bir zevk sunuyor. Bu özel tarif, herkesin beğenisini kazanacak ve bir kek tutkununu bile şaşırtacak nitelikte. Peki, dışı kıtır içi ıslak olan bu nefis kek nasıl yapılır? İşte nefis İsveç keki tarifi...
İSVEÇ KEKİ (KLADDKAKA) TARİFİ
Malzemeler:
100 gram tereyağı
1 su bardağı şeker
2 adet yumurta
3/4 su bardağı un
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı kakao
İSVEÇ KEKİ (KLADDKAKA) YAPILIŞI
Tereyağını eriterek soğumaya bırakın.
Yumurta ve şekeri 5 dakika kadar yüksek devirde çırpın.
Un, vanilya ve kakaoyu ayrı bir kapta karıştırarak yumurta-şeker karışımına ekleyin ve güzelce karıştırın.
Son olarak ılıyan tereyağını ekleyin ve karıştırın.
22cm'lik yuvarlak kalıba ya da 20 x 30cm'lik dikdörtgen kalıbı yağladıktan sonra, karışımı içine dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.
Afiyet olsun!
İsveç Keki Tarifinin Püf Noktası:
Kekin kıvamı dağılabilir bir kıvamda olduğundan dolayı kek kalıbınızı iyice yağlayın veya kalıbın altına yağlı kağıt sererek pişirebilirsiniz. Piştikten sonra kalıptan dikkatlice çıkarın. Kekiniz piştiğinde içi ıslak ve hafif akışkan kıvamlı, dışı ise keserken dağılacak kadar gevrek olmalıdır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda olacaktır.
İsveç Keki Tarifinin Servis Önerisi:
Kekinizi dondurma ilavesi ya da kremşanti ile servis edebilirsiniz.
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