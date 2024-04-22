Dışı kıtır kıtır, iyi yumuşacık bir lezzet: İsveç keki (Kladdkaka) tarifi...

İSVEÇ KEKİ (KLADDKAKA) YAPILIŞI

Tereyağını eriterek soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri 5 dakika kadar yüksek devirde çırpın.

Un, vanilya ve kakaoyu ayrı bir kapta karıştırarak yumurta-şeker karışımına ekleyin ve güzelce karıştırın.

Son olarak ılıyan tereyağını ekleyin ve karıştırın.

22cm'lik yuvarlak kalıba ya da 20 x 30cm'lik dikdörtgen kalıbı yağladıktan sonra, karışımı içine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

İsveç Keki Tarifinin Püf Noktası:

Kekin kıvamı dağılabilir bir kıvamda olduğundan dolayı kek kalıbınızı iyice yağlayın veya kalıbın altına yağlı kağıt sererek pişirebilirsiniz. Piştikten sonra kalıptan dikkatlice çıkarın. Kekiniz piştiğinde içi ıslak ve hafif akışkan kıvamlı, dışı ise keserken dağılacak kadar gevrek olmalıdır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda olacaktır.

İsveç Keki Tarifinin Servis Önerisi:

Kekinizi dondurma ilavesi ya da kremşanti ile servis edebilirsiniz.