Sofralarınızı taçlandıracak nefis bir Osmanlı lezzeti: Hasanpaşa Köfte tarifi...

HASANPAŞA KÖFTE YAPILIŞI

Patates püresini hazırlamak için; kabuklarıyla birlikte haşladığınız patateslerin kabuklarını sıcağı sıcağına soyun. Haşlanmış patatesleri bir aparat ya da çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

Bir tencereye aldığınız haşlanmış patatesleri oda sıcaklığında beklettiğiniz süt ve tereyağı ilavesiyle kıvamlı bir püre haline getirene kadar kısık ateşte pişirin.

Tuz ilavesiyle tatlandırın.

Arzuya göre ekleyeceğiniz ve köfteye tat verecek olan garnitür karışımı için; kabuğunu soyduğunuz havuçları minik küpler halinde kesin.

Kaynar suda havuçları ve bezelyeleri haşlayıp soğuk ve buzlu suda şoklayın.

Köfte harcı için; bir kapta kıyma, soğan, tuz, kimyon, pul biber, ekmek kırıntıları, yumurta ve bir tutam maydanozu kıvama gelene kadar yoğurun.

Yoğurduktan sonra üzerini streçleyip 2 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Kıvam alıp özleşen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

Avuç içinizde yuvarlayın ve limon sıkacağı yardımıyla kase şekline getirin.

Hazırladığınız köfteleri aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin.

Orta kısımlarına parmağınızla bastırıp küçük çukurlar açın.

Domates sosu için; su, salça ve zeytinyağını karıştırın.

Fırın tepsisindeki köftelerin üzerine bezelye ve havuçları birer kaşık koyun.

Üzerine patates püresini sıkarak doldurun. 200 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarıp üzerilerine rendelenmiş kaşar peynirini yerleştirin.

Salçalı sosu da üzerilerine gezdirdikten sonra fırın ısısını 180 dereceye düşürün ve kaşarlar eriyip, hafif kızarana kadar, yaklaşık 8-10 dakika kadar daha pişirin.

Fırından çıkarıp, sıcak olarak servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!