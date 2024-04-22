Sofralarınızı taçlandıracak nefis bir Osmanlı lezzeti: Hasanpaşa Köfte tarifi...
Osmanlı saray mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Hasanpaşa köftesi, kendine özgü tatlarıyla sofraları süslemeye devam ediyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, sevdiklerinizi cezbedecek. Hasanpaşa köftesini yapmak için gerekli malzemelerle başlayın ve tarife göre adım adım ilerleyin. Sonuç, ev yapımı lezzetli Hasanpaşa köftesi olacak.
Hasanpaşa köftesi, geleneksel köfte ve patates püresi sunumunu farklı bir boyuta taşıyan enfes bir yemektir. Bu tarif, klasik lezzetleri bir araya getirerek sofralarınıza eşsiz bir tat ve sunum sunuyor. Her lokmada ağızda dağılan bu ziyafetle sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, özel günlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Peki, bu leziz Osmanlı yemeği nasıl yapılır? İşte enfes tadıyla Hasanpaşa Köfte tarifi...
HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ
Malzemeler:
Köfte harcı için:
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 su bardağı ufalanmış bayat ekmek kırıntısı
1 adet yumurta
1 tutam maydanoz
Patates püresi için:
4 adet orta boy haşlanmış patates
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı tuz
Garnitürü için:
1 su bardağı bezelye
2 adet orta boy havuç (küp doğranmış)
Domates sosu için:
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
HASANPAŞA KÖFTE YAPILIŞI
Patates püresini hazırlamak için; kabuklarıyla birlikte haşladığınız patateslerin kabuklarını sıcağı sıcağına soyun. Haşlanmış patatesleri bir aparat ya da çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.
Bir tencereye aldığınız haşlanmış patatesleri oda sıcaklığında beklettiğiniz süt ve tereyağı ilavesiyle kıvamlı bir püre haline getirene kadar kısık ateşte pişirin.
Tuz ilavesiyle tatlandırın.
Arzuya göre ekleyeceğiniz ve köfteye tat verecek olan garnitür karışımı için; kabuğunu soyduğunuz havuçları minik küpler halinde kesin.
Kaynar suda havuçları ve bezelyeleri haşlayıp soğuk ve buzlu suda şoklayın.
Köfte harcı için; bir kapta kıyma, soğan, tuz, kimyon, pul biber, ekmek kırıntıları, yumurta ve bir tutam maydanozu kıvama gelene kadar yoğurun.
Yoğurduktan sonra üzerini streçleyip 2 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Kıvam alıp özleşen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.
Avuç içinizde yuvarlayın ve limon sıkacağı yardımıyla kase şekline getirin.
Hazırladığınız köfteleri aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin.
Orta kısımlarına parmağınızla bastırıp küçük çukurlar açın.
Domates sosu için; su, salça ve zeytinyağını karıştırın.
Fırın tepsisindeki köftelerin üzerine bezelye ve havuçları birer kaşık koyun.
Üzerine patates püresini sıkarak doldurun. 200 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarıp üzerilerine rendelenmiş kaşar peynirini yerleştirin.
Salçalı sosu da üzerilerine gezdirdikten sonra fırın ısısını 180 dereceye düşürün ve kaşarlar eriyip, hafif kızarana kadar, yaklaşık 8-10 dakika kadar daha pişirin.
Fırından çıkarıp, sıcak olarak servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
Afiyet olsun!
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