Bağışıklık dostu sarımsak çorbası tarifi
Sarımsak çorbası, hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla sofralarınıza şifa katıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini destekleyen bu çorba, enfeksiyonlarla savaşan doğal antibiyotik etkisi sayesinde vücudu koruma altına alır. İşte pratik ve lezzetli sarımsak çorbası tarifi!
Sarımsağın doğal antibiyotik etkisini bir kâse sıcacık çorba ile sofranıza taşımaya ne dersiniz? Özellikle kış aylarında bağışıklık dostu bir tarif arayanlar için, sarımsak çorbası hem pratik hem de sağlık dolu bir alternatif.
Malzemeler
- 1 baş sarımsak (yaklaşık 8-10 diş)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı tavuk suyu (veya sebze suyu)
- 1 su bardağı süt (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
Üzeri için: Kıtır ekmek parçaları veya doğranmış maydanoz
Hazırlık Aşamaları
1. Sarımsakları Hazırlayın:
Sarımsak dişlerini kabuklarından ayıklayın ve doğrayın.
Hafifçe ezin veya rendeleyin. Daha yoğun bir lezzet için fırında hafifçe kızartabilirsiniz.
2. Çorba Tabanını Oluşturun:
Tereyağını tencerede eritin ve unu ekleyerek kavurun. Hafif kokusu çıktığında üzerine ezilmiş sarımsakları ekleyin.
Sarımsakların aroması çıkana kadar birkaç dakika kavurun.
3. Çorbayı Pişirin:
Tavuk suyunu veya sebze suyunu azar azar ekleyerek sürekli karıştırın.
Kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve çorbayı 10 dakika kadar pişirin.
4. Çorbayı Zenginleştirin:
Daha kremamsı bir doku isterseniz sütü ekleyin ve 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin.
Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz kırmızı biberi ekleyin.
5. Sunum:
Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine kıtır ekmek parçaları serpin ve maydanoz ile süsleyin.
Sıcak servis yaparak şifa dolu lezzeti sevdiklerinizle paylaşın.
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