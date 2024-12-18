İtalyan mutfağının vazgeçilmezi: Enfes lazanya tarifi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:34

Güncelleme: 18.12.2024 - 16:34

Kat kat lezzet, zengin soslar ve eriyen peynirin muhteşem uyumu... Lazanya, hem göze hem damaklara hitap eden gerçek bir İtalyan klasiği! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, sofranızda şıklığı ve lezzeti bir araya getirin.

Malzemeler

Lazanya yaprakları için:

12-14 adet lazanya yaprağı

Kıymalı Sos için:

400 gram kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik

Beşamel Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz ve muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

Hazırlık Aşamaları

1. Kıymalı Sosun Hazırlanışı:

Tavaya zeytinyağını koyup soğanları ve sarımsağı pembeleşinceye kadar soteleyin.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından domates rendesi ve suyu ekleyin.

Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırıp sosu kısık ateşte 10 dakika pişirin.

2. Beşamel Sosun Hazırlanışı:

Bir tencerede tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyerek sürekli karıştırın.

Sos kıvam alınca tuz ve muskat rendesi ekleyip ocaktan alın.

3. Lazanyayı Katmanlama:

Fırın kabının tabanına ince bir tabaka beşamel sos sürün.

Üzerine lazanya yapraklarını tek sıra halinde dizin.

Lazanya yapraklarının üzerine sırasıyla kıymalı sos, beşamel sos ve rendelenmiş peynir serpin.

Bu katmanları malzemeler bitene kadar tekrar edin. En üst kata sadece beşamel sos ve bolca rendelenmiş peynir koyun.

4. Pişirme:

Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

Lazanyayı önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin. Üstü altın sarısı bir renk aldığında fırından çıkarın.

Servis etmeden önce lazanyayı 10 dakika dinlendirin.