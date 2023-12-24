Buz gibi lezzet, sıcacık sunum: Adım adım Baked Alaska yapımıyla sofralarınızı renklendirin!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:32

Güncelleme: 24.12.2023 - 17:32

Evde tatlı yapımı denildiğinde akla gelenlerden biri olan Baked Alaska, hem görsel şıklığı hem de lezzetiyle sofralarınızı süslemeye hazır! İşte adım adım ev yapımı Baked Alaska tarifi...

MALZEMELER

1 adet kek (meyve dolgulu, vanilyalı veya çikolatalı tercihe bağlı)

3 top dondurma (yoğurtlu veya vanilyalı önerilir)

4 adet büyük boy yumurta beyazı

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay kaşığı kre tartar

1 çay kaşığı vanilin özütü

YAPILIŞI

İlk adım olarak, tercih edilen kek hazırlanmalı. Dondurmanın daha iyi korunması için kekin ıslatmadan kullanılması gerekir.

Kek düzgünce yerleştirilir ve üzerine dondurma eklenir.

Yumurta beyazları kabarana kadar çırpılır. Ardından yarısı şekerle karıştırılır ve karışım katılaşana kadar çırpılır.

Kalan şekerin yarısı, kre tartarı ve vanilin özütü eklenir. İyice karıştırılır.

Hazırlanan meringue karışımı dondurma ve kek kombinasyonu üzerine yayılır. Meringue, dondurmayı tamamen örtmeli ve kekin tabanına yapışmalıdır.

Önceden ısıtılmış (220°C) fırına yerleştirilir.

Baked Alaska önceden ısıtılmış fırında, üst kısmı hafifçe kızarıncaya kadar 3-5 dakika kızartılır.

Hemen fırından çıkan Baked Alaska dilimlenir ve sıcak servis yapılır. Dondurmanın erimesini önlemek adına hızlı servis önemlidir.

PÜF NOKTALAR

Meringue karışımını çırpmak için yağsız bir kap ve çırpıcı kullanılmalı.

Dondurma önceden dondurucuda dondurulmalı, bu erimenin önüne geçer.

Meringue karışımı kek ve dondurma kombinasyonuna iyice yapıştırılmalı.

Fırında kızartma işlemi hızlı gerçekleşir, yakından takip edimeli ve gerektiğinde hemen çıkarılmalı.