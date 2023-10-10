Balık çorbası nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi…

Yayınlanma: 10.10.2023 - 05:14

Güncelleme: 10.10.2023 - 05:14

Balık çorbası; sağlıklı, çok besleyici ama bir o kadar da lezzetli bir çorba. Bu tarifte, balık olarak levrek fileto kullanıyoruz ama levrek filetoları çorbaya dahil etmeden önce, balığın normalde kullanmadığımız kısımları ile bir balık suyu hazırlamak çok önemli. Sonrasında sebzeleri ve balığı birbiriyle buluşturuyoruz. Balık seviyorsanız, kalan balıkları değerlendirmek istiyorsanız işte balık çorbası tarifi….

BALIK ÇORBASI

Malzemeler



1 adet levrek



3 su bardağı bardak su ve balık suyu



2 adet defne yaprağı



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı tereyağı



1 adet soğan



1 adet kereviz sapı



1 adet havuç



1 adet büyük patates



1 limonun suyu



Tuz, karabiber



Süslemek için maydanoz



Yapılışı



Öncelikle balık suyu için; 1 adet balığı temizleyin veya balıkçıdan temizletirken kafası, kuyruğu ve kılçıklarını almayı unutmayın. Balıkları derisiz fileto haline getirin. Balık suyu için kemikleri, kafa ve kuyruğu bir tencereye alın. Üzerine su ilave edin ve 2 adet defne yaprağı ekleyin. Orta ateşte altını açıp 10-15 dakika kaynatın. Başka bir tencereye zeytinyağı ve tereyağı ilave edin. Yağ eridikten sonra minik küpler halinde doğranmış soğan, kereviz ve havucu ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Patatesi ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kavurun. Diğer tarafta balık suyunun üzerinde biriken köpükleri alın. Ocağın altını kısıp 5 dakika daha kaynatın. Sebzeleri kavurduğunuz tencerenin üzerine bir süzgeç oturtun ve hazırladığınız balık suyunu tencerenin üzerinden dökün. Biraz tuz ve karabiber ekleyip, sebzelerle birlikte kaynatmaya devam edin. Bu sırada, balık filetolarını küp küp doğrayın. Kaynayan sebzeli balık suyuna atın. Limon suyunu ekleyin, karıştırın ve kapağını kapatıp 3-4 dakika daha pişirin. Çorbayı bir servis tabağına alın, maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



NOT: Taneli balık çorbası sevmeyenler, karışımı blenderdan geçirebilir. Balık çorbası yaparken kullanacağınız balığın kemiklerini kaynatmak, yani suyunu hazırlamak balık çorbasını daha lezzetli yapacaktır.



