Ihlamur çayı nasıl demlenir? Ihlamur ile ilgili sıkça sorulan sorular…

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:46

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:46

Ihlamur, faydaları saymakla bitmeyen, özellikle kışın soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklar sırasında tükettiğimiz yararlı bir bitkidir. Daha çok ılıman iklimde yetişen, ağaç formunda bir bitki türüdür. Ihlamur çayı ise ıhlamur ağacının kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden üretilen bitkisel bir içecektir. Ihlamur çayı, hoş aroması ile de bilinir. Ihlamur çay, sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir, çiçeksi bir tada sahiptir.



Geçmişte ıhlamur tıbbi amaçlar için yaygın kullanımı nedeniyle 'Kralların Nektarı' olarak adlandırılmıştır. Ihlamur tıbbi geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Şöyle ki sakinleştirici özelliğiyle Orta Çağ Avrupası’nda ve Kızılderililer tarafından kullanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri sakinleştirmek için ıhlamur çayının kullanıldığına dair bilgiler de mevcuttur.

IHLAMUR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR...

IHLAMUR KAYNATILIR MI DEMLENİR Mİ?

Ihlamur çayı, çoğu kişinin severek tükettiği bir içecek olsa da demleme aşamasında bazı hatalar yapılabiliyor. Bunlardan ilki ıhlamurun doğrudan soğuk suya atılarak kaynatılması oluyor. Böyle bir demleme, çiçeklerin barındırdığı faydalı bileşenlere zarar veriyor. Bunun yerine öncelikle suyun kaynatılması ve ocaktan alındıktan sonra üzerine bir tutam ıhlamurun bırakılması gerekiyor. Demleme işleminin bir diğer püf noktası ise bitkinin içeriğindeki uçucu yağları kaybetmemek için karışımın kapaklı bir kap içerisinde bekletilmesi oluyor. Bu şekilde 15 dakika boyunca demlenen ıhlamur içime hazır hale geliyor. Ayrıca diğer bitkilerin etkisini azaltıcı içerik maddesine sahip olması sebebiyle uzmanlar, bu bitkinin tek başına tüketilmesini öneriyor.

IHLAMUR NEDEN İÇİLMELİ?

Ihlamur, içeriğinde pek çok vitamin ve mineral barındırması sebebiyle oldukça değerli bir besin olarak kabul ediliyor. Bu yönüyle halk arasında, özellikle de kış aylarında soğuk havaların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek adına yaygın şekilde tüketiliyor. Bunun yanı sıra ıhlamurun güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu da uzmanlar tarafından sık sık aktarılıyor. Ayrıca ıhlamur, hoş kokusu ve yumuşak aromasıyla yoğun geçen bir günün üzerine dinlendirici ve yatıştırıcı bir içecek olarak da tercih edilebiliyor.

HER GÜN IHLAMUR ÇAYI İÇİLİR Mİ?

Uzmanlara göre günde 2 fincan ıhlamur çayı tüketilebilir.

IHLAMUR TEKRAR ISITILIP İÇİLİR Mİ?

Ihlamur demlendikten sonra, hızlıca tüketilmesi gerekir. Uzun süre demlenen veya kaynatılan ıhlamur çayının şifalı etkisi kaybolabilmektedir.







BALLI IHLAMUR ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Sonbahar ve kış aylarından sıklıkla tercih edilen ıhlamur, grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı iyileştirici görevi vardır. Kuru öksürük için çayınızın içine 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.