Ançüez nedir? Ançüez hangi balıktan yapılır?

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:35

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:35

Ançüez çoğunlukla hamsiden ya da çaça, sardalye ve tirsi balıklarından yapılan yağlı ve tuzlu bir balık ezmesidir. Kökenleri İtalya mutfağına dayanan bu ezme, hamsi veya sardalyenin tuzlanarak kavanoz ya da teneke kutulara konulmasıyla yapılır. Yılın her mevsiminde tercih edilebilir ve yenilebilir olan ançüez, konserve kapağı açılmadığı sürece 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir. İtalyan mutfağında severek tüketilen ançüez, genellikle Akdeniz kültürünün hakim olduğu ülkelerde daha çok tüketilir.

ANÇÜEZ HANGİ BALIKTAN YAPILIR?

Ançüez, genellikle hamsi ve saldalyadan yapılsa da birçok farklı balıkla yapmak da mümkün. Özellikle tuzlama yöntemi kullanılarak sardalya ve çaça balıklarından da ançuez sosu hazırlanabilir. Bu sosun istenilen kıvamda ve lezzette olmasını sağlayan en önemli etken bekleme süresidir. Sadece baharat ile hazırlanan soslar, buzdolabında bir gün bekletildikten sonra servis edilebilir. Tuzlama yöntemi ile hazırlanan sosların yenmesi içinse en az 1 hafta bekletilmesi gerekir.

ANÇÜEZ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 kg sardalya ya da hamsi balığı

1 çay bardağı limon suyu

1 su bardağı kaya tuzu

1 çay bardağı sirke

Ayrıca 1 limonun suyu

1-2 adet dilim limon

1-2 küçük parça zencefil

8-10 adet tane karabiber

1 adet acı kurutulmuş biber

2 adet defne yaprağı

7-8 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı



Yapılışı

Öncelikle kullancağınız balığın kafası, kuyruk ve kılçıklar dahil iyice temizleyin. İçine su doldurun. 5 dakikada bir suyu berraklaşana kadar değiştirin. Yıkama işleminin bitmesinin ardından temiz bir kabın içine alın. 1 çay bardağı limon suyu ve kaya tuzunu kabın içine dökün. 40 dakika içinde bekletin. Bu işlemin amacı balıklara asitle ön pişirme yapmak. Daha süzgeçe alıp iyice yıkayın. Güzelce yıkanan balıklar tuzda bekledikleri için sertleşti. Bir kavanoz içerisine derileri üste gelecek şekilde dizin. Balıklar bitene kadar bu işemi devam ettirin. Kavanoz dolunca son malzemeler, sirke, limon, limon dilimi, tane karabiber, defne yaprağı, acı biber, sarımsak ve en üstte zeytinyağı ekleyip, kapağını kapatın. 1 hafta dinlendirin. 1 haftanın ardından hemen tüketebilirsiniz. Kapağı kapalı olarak 1 yıl saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

ANÇÜEZ SOS YAPILIR?

Yaptığınız ançüezden veya satın aldığınız ançüezden 250 gramı geniş bir kasenin içine alın. 100 gram tereyağını oda sıcaklığına getirin. Küçük küp parçalara ayırıp kasenin içine atın. 3 adet haşlanmış yumurtanın sarılarını ilave edin. Karabiber ve limon suyunu koyup, mikserle krema haline getirin. Yumurta beyazlarını bıçak ile çok ince kıyıp krema haline gelen karışımla, karıştırın. Kızarmış ekmeklere atıştırmalık olarak sürebilirsiniz. Sos olarak dilediğiniz yemekte kullanabilirsiniz.

ANÇÜEZ NASIL YENİR?

Kavanozdan çıkarılan ançuez, servis edilirken üzerine zeytinyağı eklenerek sunulur. Birkaç damla limon, daha lezzetli hale getirecektir.



Pizza sevenler için de bir tercih olan ançuez pizza sosu olarak da karşınıza çıkacaktır. Pizzalarda farklı bir tat arayanlar, sipariş ederken eğer varsa, ançuez sosu eklemelerini de unutmasınlar. Evde kendiniz yaptığınız pizzalara da dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz.



Davetlerde ve toplantılarda, sıkça kanepelerde kullanılır. Leziz bir atıştırmalık denemek isteyenler kızarmış ekmeklere ançuez sürebilir.



Sağlıklı beslenme programlarında da yer almaktadır. Özellikle salata sosu olarak tercih edilebilecek bir lezzettir.



Ançuez ile enfes makarnalar da hazırlayabilirsiniz. Konserveden çıkarıp makarnaya eklemeniz yeterli.





