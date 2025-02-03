Meksika'nın çok bilinmeyen lezzeti: Sopa Azteca tarifi

Meksika mutfağı, baharatları ve yoğun aromalarıyla ünlüdür. Sopa Azteca, yani tortilla çorbası, acı biber, domates ve çıtır tortilla parçalarıyla hazırlanan lezzetli ve doyurucu bir başlangıçtır.

Meksika'nın çok bilinmeyen lezzeti: Sopa Azteca tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:27

Dünyanın en çeşitli mutfaklarından birine sahip olan Meksika, genelde taco gibi lezzetlerle tanınır. Ancak, bu mutfak Sopa Azteca gibi enfes lezzetlere de ev sahipliği yapıyor. İşte, Sopa Azteca tarifi...

SOPA AZTECA TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 4 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı acı biber tozu (veya chipotle biberi)
  • 1 litre tavuk suyu
  • 2 adet mısır tortilla (şeritler halinde kesilmiş ve kızartılmış)
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 adet avokado (dilimlenmiş, servis için)
  • Yarım su bardağı rendelenmiş peynir (tercihen queso fresco veya kaşar peyniri)
  • 1 adet misket limonu (servis için kesilmiş)

Yapılışı:

  1. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek soteleyin.
  2. Domatesleri ekleyip iyice pişirin, ardından acı biber tozu, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin.
  3. Tavuk suyunu ekleyerek kaynamaya bırakın ve 10 dakika pişirin.
  4. Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin ve tekrar tencereye alın.
  5. Servis kaselerine çorbayı koyun, üzerine kızarmış tortilla şeritleri, dilimlenmiş avokado ve rendelenmiş peynir ekleyin.
  6. Yanında misket limonu dilimiyle sıcak servis yapın.

Etiketler: #Sopa Azteca #tarif #çorba #Meksika

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