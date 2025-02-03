Meksika'nın çok bilinmeyen lezzeti: Sopa Azteca tarifi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:27

Güncelleme: 03.02.2025 - 18:27

Dünyanın en çeşitli mutfaklarından birine sahip olan Meksika, genelde taco gibi lezzetlerle tanınır. Ancak, bu mutfak Sopa Azteca gibi enfes lezzetlere de ev sahipliği yapıyor. İşte, Sopa Azteca tarifi...

SOPA AZTECA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

4 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 tatlı kaşığı acı biber tozu (veya chipotle biberi)

1 litre tavuk suyu

2 adet mısır tortilla (şeritler halinde kesilmiş ve kızartılmış)

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 adet avokado (dilimlenmiş, servis için)

Yarım su bardağı rendelenmiş peynir (tercihen queso fresco veya kaşar peyniri)

1 adet misket limonu (servis için kesilmiş)

Yapılışı: