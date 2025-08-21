Balkan mutfağından her sofraya yakışan enfes sos: Zacusca tarifi

Balkan mutfağı, farklı kültürlerin izlerini taşıyan zengin tatlarla doludur. Bu lezzetlerden biri de Romanya’nın geleneksel kahvaltılık sosu Zacuscadır. Közlenmiş patlıcan, kırmızı biber, soğan ve domatesin harmanlanmasıyla hazırlanan bu nefis sos; kahvaltılarda, atıştırmalıklarda ya da yemeklerin yanında sunulabilecek eşsiz bir alternatiftir. Peki, Balkan mutfağının lezzet hazinesi olan bu sos nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla zacusca tarifi...

ZACUSCA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet közlenmiş patlıcan

5 adet kırmızı kapya biber

2 adet büyük domates

2 adet kuru soğan

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber

Arzuya göre acı biber (isteğe bağlı)

ZACUSCA YAPILIŞI

Patlıcan ve kırmızı biberleri közleyin, kabuklarını soyup küçük parçalara doğrayın.

Domatesleri rendeleyin.

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın, yemeklik doğranmış soğanları ekleyin.

Sarımsakları da ilave ederek kavurun.

Önce domatesleri ve salçayı ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.

Ardından közlenmiş patlıcan ve biberleri ilave edin.

Tuz, karabiber ve şekeri ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız Zacusca’yı sıcak ya da soğuk şekilde ekmek üstünde servis edebilirsiniz.

İsterseniz kavanozlayarak uzun süre saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!