Balkan mutfağının çıtır kahvaltılığı: Strandzhanka

Mutfak literatüründe "Balkanlar'ın hızlı pizzası" olarak tanımlanan Strandzhanka, ismini Bulgaristan ve Türkiye sınırındaki Istranca dağlarından alır. Onu sıradan bir kıymalı ekmekten ayıran en temel fark, kullanılan baharat dengesi (özellikle çubrisa) ve kıymanın ekmeğin üzerine ince bir katman halinde "sıvanarak" doğrudan ateşle temas ettirilmesidir.
STRANDZHANKA TARİFİ
Malzemeler
- 4-6 dilim bayatlamaya yüz tutmuş köy ekmeği veya tost ekmeği
- 250 gram az yağlı dana kıyma
- 1 adet yumurta (kıymanın ekmeğe tutunmasını sağlar)
- 1 çay kaşığı Çubrisa (Balkan kekiği / Satureja - bu yemeğin ruhudur)
- Yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber
- Bir tutam tuz
- Opsiyonel: Üzerine serpmek için rendelenmiş kaşar peyniri (kashkaval)
Yapılışı
- Harcın Kimyası: Kıymayı bir kaba alın. İçine yumurtayı, çubrisayı, kimyonu, karabiberi ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi kıyma ve baharatlar tamamen özleşene kadar iyice yoğurun. (Yumurta burada bir yapıştırıcı görevi görerek kıymanın pişerken ekmekten ayrılmasını önleyen teknik bir zorunluluktur).
- Sıvama Sanatı: Ekmek dilimlerini hazırlayın. Kıymalı harcı, ekmeklerin üzerine kenarlarda boşluk kalmayacak şekilde, yaklaşık yarım santim kalınlığında yayın. Bir bıçak veya spatula yardımıyla üzerini düzeltin.
- Mühürleme (Izgara): Fırının ızgara modunu açın veya bir döküm tavayı iyice ısıtın.
- Fırında: Ekmekleri fırın tepsisine dizin ve sadece üst ızgarayı açarak kıymalar pişip renk alana kadar yaklaşık 8-10 dakika fırınlayın.
- Tavada: Kıymalı tarafı alta gelecek şekilde tavaya koyun. Kıyma piştiğinde ekmeği çevirip diğer yüzünü de hafifçe ısıtın.
- Final: Eğer peynirli seviyorsanız, pişmeye yakın üzerine kaşar rendesi serpip peynirler eriyene kadar 1 dakika daha bekletin.