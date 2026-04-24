Balkan mutfağının çıtır kahvaltılığı: Strandzhanka

Mutfak literatüründe "Balkanlar'ın hızlı pizzası" olarak tanımlanan Strandzhanka, ismini Bulgaristan ve Türkiye sınırındaki Istranca dağlarından alır. Onu sıradan bir kıymalı ekmekten ayıran en temel fark, kullanılan baharat dengesi (özellikle çubrisa) ve kıymanın ekmeğin üzerine ince bir katman halinde "sıvanarak" doğrudan ateşle temas ettirilmesidir.

STRANDZHANKA TARİFİ

Malzemeler

4-6 dilim bayatlamaya yüz tutmuş köy ekmeği veya tost ekmeği

250 gram az yağlı dana kıyma

1 adet yumurta (kıymanın ekmeğe tutunmasını sağlar)

1 çay kaşığı Çubrisa (Balkan kekiği / Satureja - bu yemeğin ruhudur)

Yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber

Bir tutam tuz

Opsiyonel: Üzerine serpmek için rendelenmiş kaşar peyniri (kashkaval)

Yapılışı