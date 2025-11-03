Balkan mutfağının en lezzetli böreği: Banitsa tarifi

Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Banitsa, Bulgaristan’da neredeyse her evde pişen geleneksel bir börek çeşididir. Osmanlı mutfağından izler taşıyan bu tarif, hem görünümüyle hem de tadıyla Türk böreğini andırır. Ancak iç harcındaki peynir, yoğurt ve yumurta karışımı Banitsa’ya kendine özgü bir lezzet kazandırır.

BANİTSA TARİFİ (BULGAR BÖREĞİ)

MALZEMELER

6 adet hazır yufka

300 gram beyaz peynir (ezilmiş)

1 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları, yoğurdu ve sıvı yağı çırpın.

Ezilmiş peyniri bu karışıma ekleyip harmanlayın.

Bir yufkayı tezgâha serip üzerine harçtan birkaç kaşık gezdirin.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve spiral biçimde tepsiye yerleştirin.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Üzerine tereyağı sürün.

180°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirip dilimleyin.