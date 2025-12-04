Balkan mutfağının gizli lezzeti: Medenki tarifi

Medenki, özellikle Bulgaristan’da sıkça yapılan, bal, tarçın ve karanfil aromasıyla öne çıkan enfes bir kurabiye tarifidir. Hem ekonomik malzemelerle hazırlanır hem de uzun süre tazeliğini korur. Yumuşak iç dokusu ve mis kokusuyla evde kolayca hazırlayabileceğiniz Medenki, çay ve kahve yanında harika bir eşlikçi olur. Peki, Balkan mutfağının bu gizli lezzeti nasıl yapılır? İşte, aromasıyla mest eden medenki tarifi...

MEDENKİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı ingwer (zencefil) veya ginger tozu

2–2,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri veya çikolata (isteğe bağlı)

MEDENKİ YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, şeker ve balı iyice çırpın.

Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Tarçın, zencefil ve karbonatı da ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Unu kontrollü şekilde ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 12–15 dakika kadar, hafif pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeleri fazla kızartmamaya dikkat edin; yumuşak kalması lezzetini artırır.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya eritilmiş çikolataya batırarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!