Balkanlardan Anadolu'ya geçen lezzet: Cızlak

Un, süt ve şekerin buluşmasıyla ortaya çıkan birçok tatlı var ama “Cızlak”, onların en az bilinen ama en çok sevilenlerinden biri olabilir. Genellikle Edirne ve çevresinde yapılan bu hafif tatlı, köy düğünlerinin ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinir. Fırınsız hazırlanması, az malzemeyle bol bereket sunması da onu mutfakta kurtarıcı yapıyor. İster sabah kahvaltısında, ister çay saatinde; çıtır dışı ve yumuşacık içiyle Cızlak sizi zamanda yolculuğa çıkaracak.

CIZLAK TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı karbonat

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için pudra şekeri veya bal

Yapılışı: