Balkanlardan Anadolu'ya geçen lezzet: Cızlak

Un, süt ve şekerin buluşmasıyla ortaya çıkan birçok tatlı var ama “Cızlak”, onların en az bilinen ama en çok sevilenlerinden biri olabilir. Genellikle Edirne ve çevresinde yapılan bu hafif tatlı, köy düğünlerinin ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinir. Fırınsız hazırlanması, az malzemeyle bol bereket sunması da onu mutfakta kurtarıcı yapıyor. İster sabah kahvaltısında, ister çay saatinde; çıtır dışı ve yumuşacık içiyle Cızlak sizi zamanda yolculuğa çıkaracak.
CIZLAK TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı karbonat
- Kızartmak için sıvı yağ
- Üzeri için pudra şekeri veya bal
Yapılışı:
- Geniş bir kasede yumurta, süt ve şekeri çırpın.
- Üzerine unu ve karbonatı eleyerek ekleyin, pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Krep hamurundan biraz daha yoğun bir kıvam elde ettiğinizde tavaya geçin.
- Kızgın yağda, kepçeyle aldığınız hamuru dökerek önlü arkalı kızartın.
- Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldırdıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin veya balla servis edin.