Balkanların efsanevi lezzeti: Pljeskavica tarifi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:16

Pljeskavica, Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde popülerdir. Köfte benzeri bu lezzetli et yemeği, baharatlarla zenginleştirilmiş ve genellikle ızgarada pişirilerek servis edilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel pljeskavica tarifi...

Malzemeler

500 gram dana kıyma

250 gram kuzu kıyma

1 adet büyük soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı soda (maden suyu)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlık

Kıymayı Hazırlayın: Dana ve kuzu kıymayı büyük bir karıştırma kabına alın. Rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, kırmızı biberi, karabiberi, kimyonu ve tuzu ekleyin.

Karıştırın: Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Karışımın daha lezzetli olması için elinizle yoğurarak tüm baharatların eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Soda ve Yağı Ekleyin: Kıymalı karışıma soda ve sıvı yağı ekleyin. Bu, köftenin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlayacaktır. Karışımı tekrar yoğurun ve tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Şekil Verin: Karışımdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlak köfteler şekillendirin. Pljeskavica köfteleri genellikle yassı ve büyük olur, bu nedenle köfteleri şekillendirirken biraz bastırarak yassı hale getirin.

Dinlendirin: Hazırladığınız köfteleri buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu, köftelerin daha lezzetli olmasını sağlayacak ve pişirme sırasında dağılmalarını önleyecektir.

Izgarada Pişirin: Izgaranızı önceden ısıtın. Pljeskavica köftelerini her iki tarafı da güzelce kızarana kadar ızgarada pişirin. Her bir tarafını yaklaşık 4-5 dakika pişirerek köftelerin tamamen pişmesini sağlayın.



