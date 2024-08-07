Balkanların efsanevi lezzeti: Pljeskavica tarifi

Geleneksel pljeskavica tarifi ile evinizde Balkan mutfağının eşsiz lezzetini deneyimleyebilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:16
Balkanların efsanevi lezzeti: Pljeskavica tarifi
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Pljeskavica, Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde popülerdir. Köfte benzeri bu lezzetli et yemeği, baharatlarla zenginleştirilmiş ve genellikle ızgarada pişirilerek servis edilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel pljeskavica tarifi...

Malzemeler

  • 500 gram dana kıyma
  • 250 gram kuzu kıyma
  • 1 adet büyük soğan (rendelenmiş)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı soda (maden suyu)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlık

Kıymayı Hazırlayın: Dana ve kuzu kıymayı büyük bir karıştırma kabına alın. Rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, kırmızı biberi, karabiberi, kimyonu ve tuzu ekleyin.

Karıştırın: Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Karışımın daha lezzetli olması için elinizle yoğurarak tüm baharatların eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Soda ve Yağı Ekleyin: Kıymalı karışıma soda ve sıvı yağı ekleyin. Bu, köftenin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlayacaktır. Karışımı tekrar yoğurun ve tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Şekil Verin: Karışımdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlak köfteler şekillendirin. Pljeskavica köfteleri genellikle yassı ve büyük olur, bu nedenle köfteleri şekillendirirken biraz bastırarak yassı hale getirin.

Dinlendirin: Hazırladığınız köfteleri buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu, köftelerin daha lezzetli olmasını sağlayacak ve pişirme sırasında dağılmalarını önleyecektir.

Izgarada Pişirin: Izgaranızı önceden ısıtın. Pljeskavica köftelerini her iki tarafı da güzelce kızarana kadar ızgarada pişirin. Her bir tarafını yaklaşık 4-5 dakika pişirerek köftelerin tamamen pişmesini sağlayın.



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