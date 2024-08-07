Balkanların efsanevi lezzeti: Pljeskavica tarifi
Geleneksel pljeskavica tarifi ile evinizde Balkan mutfağının eşsiz lezzetini deneyimleyebilirsiniz.
Pljeskavica, Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde popülerdir. Köfte benzeri bu lezzetli et yemeği, baharatlarla zenginleştirilmiş ve genellikle ızgarada pişirilerek servis edilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel pljeskavica tarifi...
Malzemeler
- 500 gram dana kıyma
- 250 gram kuzu kıyma
- 1 adet büyük soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı soda (maden suyu)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Hazırlık
Kıymayı Hazırlayın: Dana ve kuzu kıymayı büyük bir karıştırma kabına alın. Rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, kırmızı biberi, karabiberi, kimyonu ve tuzu ekleyin.
Karıştırın: Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Karışımın daha lezzetli olması için elinizle yoğurarak tüm baharatların eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
Soda ve Yağı Ekleyin: Kıymalı karışıma soda ve sıvı yağı ekleyin. Bu, köftenin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlayacaktır. Karışımı tekrar yoğurun ve tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.
Şekil Verin: Karışımdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlak köfteler şekillendirin. Pljeskavica köfteleri genellikle yassı ve büyük olur, bu nedenle köfteleri şekillendirirken biraz bastırarak yassı hale getirin.
Dinlendirin: Hazırladığınız köfteleri buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu, köftelerin daha lezzetli olmasını sağlayacak ve pişirme sırasında dağılmalarını önleyecektir.
Izgarada Pişirin: Izgaranızı önceden ısıtın. Pljeskavica köftelerini her iki tarafı da güzelce kızarana kadar ızgarada pişirin. Her bir tarafını yaklaşık 4-5 dakika pişirerek köftelerin tamamen pişmesini sağlayın.
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