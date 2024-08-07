Güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:32
Güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

Sabah saatlerinde kan şekeri düşenler için ideal bir kahvaltı seçeneği olan muzlu çikolatalı Fransız tostu, enerjinizi hızla yerine getirecek lezzetli bir alternatiftir. Bu tarifte, tost ekmekleri çikolata ezmesi ve muz dilimleri ile doldurulur. Hazırlanan tostlar, önceden hazırlanan sıvı karışımda kısa bir süre bekletildikten sonra tereyağında kızartılır.

Güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

Altın sarısı rengini alan tostlar, pudra şekeriyle tatlandırılır ve kakao ile renklendirilir. Lezzetli ve besleyici bu kahvaltı, sabahları enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Peki, güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

Güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

MUZLU ÇİKOLATALI FRANSIZ TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim tost ekmeği

3 yemek kaşığı çikolata ezmesi

1/2 adet muz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya özütü (arzuya göre)

Servis için:

1 yemek kaşığı kakao (arzuya göre pudra şekeri)

Güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

MUZLU ÇİKOLATALI FRANSIZ TOSTU YAPILIŞI

Ekmek dilimlerinin daha da kızarmasını sağlayacak sos karışımı için; yumurtayı toz şekerle çırpın.

Şeker taneleri tamamen eridiğinde süt ve vanilya özütünü katıp karıştırma işlemini sürdürün.

İki adet tost ekmeğini mutfak tezgahı üzerine alın. 

Üzerlerine çikolata ezmesi sürüp ince ince dilimlediğiniz muzları yerleştirin.

Ayrı bir kenarda bekleyen tost ekmeklerini üzerlerine kapatıp elinizle bastırın.

Tereyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. 

Hazırladığınız tostları yumurtalı karışıma batırıp kısa bir süre beklettikten sonra tavaya alın.

Aralarda ters çevirip altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Servis tabaklarına aldığınız tostları sıcağı sıcağına çapraz şeklinde kesin. 

Kakao ya da pudra şekeri ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!

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