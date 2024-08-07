Güne enerjik başlamak isteyenlerin 10 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Muzlu çikolatalı Fransız tostu tarifi...

Sabah saatlerinde kan şekeri düşenler için ideal bir kahvaltı seçeneği olan muzlu çikolatalı Fransız tostu, enerjinizi hızla yerine getirecek lezzetli bir alternatiftir. Bu tarifte, tost ekmekleri çikolata ezmesi ve muz dilimleri ile doldurulur. Hazırlanan tostlar, önceden hazırlanan sıvı karışımda kısa bir süre bekletildikten sonra tereyağında kızartılır.