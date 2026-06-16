Balkanların enfes mezesi: Snejanka

Mutfak literatüründe Bulgaristan mutfağının imza mezelerinden biri olan Snejanka, malzeme eşleşmesi bakımından bizim haydari ve cacık disiplinimize oldukça yakındır. Ancak onu cacık familyasından ayıran en temel fark, salatalıkların suyunun tamamen sıkılması ve süzme yoğurdun neredeyse bir peynir yoğunluğunda kullanılmasıdır. İsmini kar beyazı görüntüsünden alan bu meze; sarımsağın aromatik gücü, cevizin çıtırlığı ve dereotunun ferahlığıyla birleşerek özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan gövdeli bir soğuk tabak sunar.
SNEJANKA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram yoğun süzme yoğurt (kıvamının susuz ve çok katı olması şarttır)
- 2 adet orta boy salatalık
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
- 4-5 dal taze dereotu (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- İsteğe Bağlı: 3-4 adet kornişon turşu (daha ekşi bir tat profil için küp doğranmış)
Yapılışı
- Salatalıkların kabuklarını soyun ve tavla zarı büyüklüğünde milimetrik küpler halinde doğrayın (orijinal doku için rendelemek yerine bıçakla doğramak tercih edilir). Doğranmış salatalıkları süzgece alın, üzerine hafifçe tuz serpip 10 dakika bekletin. Sürenin sonunda salatalıkları avucunuzun içinde porsiyonlar halinde iyice sıkarak fazla suyundan tamamen arındırın.
- Derin bir karıştırma kasesine katı süzme yoğurdu alın. İçine ezilmiş sarımsakları, tuzu ve sızma zeytinyağını ekleyip pürüzsüz bir krema kıvamı alana kadar çırpıcı veya spatula yardımıyla karıştırın.
- Yoğurt tabanının içine ince kıyılmış taze dereotunu ve çekilmiş ceviz içini ilave edin. (Eğer kullanacaksanız iyice kurulanmış kornişon turşu küplerini de bu aşamada ekleyebilirsiniz).
- Suyu tamamen sıkılmış ve kuru kalmış salatalık küplerini yoğurtlu karışıma ekleyin. Salatalıkların yoğurdu sulandırmaması için spatula yardımıyla alttan üste doğru nazik hareketlerle malzemeyi harmanlayın.
- Hazırladığınız Snejanka'yı servis tabağına almadan önce, sarımsak ve dereotu aromalarının yoğurda tamamen geçmesi için üzerini kapatarak en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
- Mezeyi servis tabağına alın. Üzerine ekstra ceviz içi, bir dal dereotu ve hafifçe sızma zeytinyağı gezdirerek soğuk servis yapın.