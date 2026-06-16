Balkanların enfes mezesi: Snejanka

Mutfak literatüründe Bulgaristan mutfağının imza mezelerinden biri olan Snejanka, malzeme eşleşmesi bakımından bizim haydari ve cacık disiplinimize oldukça yakındır. Ancak onu cacık familyasından ayıran en temel fark, salatalıkların suyunun tamamen sıkılması ve süzme yoğurdun neredeyse bir peynir yoğunluğunda kullanılmasıdır. İsmini kar beyazı görüntüsünden alan bu meze; sarımsağın aromatik gücü, cevizin çıtırlığı ve dereotunun ferahlığıyla birleşerek özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan gövdeli bir soğuk tabak sunar.

SNEJANKA TARİFİ

Malzemeler

500 gram yoğun süzme yoğurt (kıvamının susuz ve çok katı olması şarttır)

2 adet orta boy salatalık

3 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

4-5 dal taze dereotu (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe Bağlı: 3-4 adet kornişon turşu (daha ekşi bir tat profil için küp doğranmış)

Yapılışı