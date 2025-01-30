Balkanların ferahlatıcı lezzeti: Shopska salatası tarifi

Bulgar mutfağının en ünlü ve sevilen salatalarından biri olan Shopska Salata, özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir seçenek olarak sofralarda yerini alır.

Balkanların ferahlatıcı lezzeti: Shopska salatası tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:21

Renkli görüntüsü ve ferahlatıcı lezzetiyle öne çıkan bu salata, domates, salatalık, biber ve beyaz peynirin mükemmel uyumunu sunar. Hem sağlıklı hem de yapımı son derece kolay olan bu tarifi denemek isterseniz, işte ayrıntıları...

Malzemeler

  • 3 adet domates
  • 2 adet salatalık
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 küçük kırmızı soğan
  • 100 gr beyaz peynir (tercihen rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
  • Maydanoz (süsleme için)

Yapılışı

Sebzeleri doğrayın:

Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.

Salatalıkları kabuklarıyla veya kabuksuz olarak küp küp kesin.

Biberleri ince uzun veya küp şeklinde doğrayın.

Soğanı ince ince doğrayarak salatanın içine ekleyin.

Sosu hazırlayın:

Bir kapta zeytinyağı, sirke (veya limon suyu), tuz ve karabiberi karıştırın.

Malzemeleri karıştırın:

Tüm doğranmış sebzeleri geniş bir kaseye alın ve sosu ekleyerek karıştırın.

Peyniri ekleyin:

Üzerine rendelenmiş veya ufalanmış beyaz peyniri serpiştirin.

Süsleme ve servis:

Maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.


Etiketler: #Shopska Salata

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