İtalyan mutfağından içinizi ısıtacak lezzet: Minestrone çorbası tarifi

MINESTRONE ÇORBASI YAPILIŞI

İlk olarak soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Havuçları, kerevizleri, kabakları ve patatesleri küp küp doğrayın.

Yeşil fasulyeleri de doğrayarak hazır edin.

Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.

İlk olarak doğradığınız soğanı tencereye ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.

Ardından sarımsakları ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun.

Havuç, kereviz, patates ve kabakları tencereye ekleyin.

Sebzeler hafifçe yumuşayana kadar karıştırarak 5-6 dakika kadar sotelemeye devam edin.

Rendelediğiniz domatesi ve konservesi domatesi (isteğe bağlı) ekleyin.

Ardından sebze suyunu veya tavuk suyunu tencereye ilave edin.

Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi (isteğe bağlı) ekleyin.

Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 20-30 dakika kadar, sebzeler tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Çorbanızın pişmesine yakın, haşlanmış beyaz fasulyeleri ve isteğe bağlı olarak pirinç ya da makarnayı ekleyin.

Makarna kullanıyorsanız, makarnanın al dente kıvamda olması için fazla pişirmemeye dikkat edin.

Çorbanın tuzunu ve baharatlarını son bir kez kontrol edin.

İsterseniz üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!