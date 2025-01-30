Bulgar mutfağının geleneksel lezzeti: Banitsa tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:28

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:28

İçi yumuşacık, dışı çıtır bu klasik Bulgar böreğini evde denemek isteyenler için işte en lezzetli Banitsa tarifi!

Malzemeler

Hamur için (hazır yufka yerine kendiniz yapmak isterseniz):

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı sıvı yağ

(Kolay versiyon için 5-6 adet hazır baklava yufkası da kullanabilirsiniz.)

İç harcı için:

300 gr beyaz peynir (veya lor peyniri)

2 adet yumurta

½ su bardağı yoğurt

½ su bardağı süt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzeri için:

1 yumurta

½ su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Hamuru hazırlayın (isteğe bağlı): Un, tuz, su ve sirkeyi karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin ve ince yufkalar açın.

İç harcı hazırlayın: Beyaz peyniri ezin, üzerine yumurta, yoğurt ve sütü ekleyip karıştırın.

Yufkaları doldurun: Eğer hazır yufka kullanıyorsanız, her yufkayı yağlayıp iç harçtan yayın. Daha sonra rulo yaparak kendi etrafında sarın (gül böreği gibi). Tüm ruloları yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Sosu hazırlayın: Üzerine yumurta, süt ve sıvı yağı çırpıp dökün.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Servis: Banitsa’yı sıcak veya ılık servis edin. Yanında ayran veya yoğurtla harika gider!