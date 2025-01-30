Bulgar mutfağının geleneksel lezzeti: Banitsa tarifi

Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Banitsa, Bulgaristan’a özgü, çıtır yufkalar arasında peynirli harç bulunan nefis bir börektir. Genellikle kahvaltılarda tüketilir, ancak çay saatlerine ve özel gün sofralarına da çok yakışır. Peki, Banitsa nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bulgar mutfağının geleneksel lezzeti: Banitsa tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:28

İçi yumuşacık, dışı çıtır bu klasik Bulgar böreğini evde denemek isteyenler için işte en lezzetli Banitsa tarifi!

Malzemeler

Hamur için (hazır yufka yerine kendiniz yapmak isterseniz):

  • 3 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • (Kolay versiyon için 5-6 adet hazır baklava yufkası da kullanabilirsiniz.)

İç harcı için:

  • 300 gr beyaz peynir (veya lor peyniri)
  • 2 adet yumurta
  • ½ su bardağı yoğurt
  • ½ su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzeri için:

  • 1 yumurta
  • ½ su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Hamuru hazırlayın (isteğe bağlı): Un, tuz, su ve sirkeyi karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin ve ince yufkalar açın.

İç harcı hazırlayın: Beyaz peyniri ezin, üzerine yumurta, yoğurt ve sütü ekleyip karıştırın.

Yufkaları doldurun: Eğer hazır yufka kullanıyorsanız, her yufkayı yağlayıp iç harçtan yayın. Daha sonra rulo yaparak kendi etrafında sarın (gül böreği gibi). Tüm ruloları yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Sosu hazırlayın: Üzerine yumurta, süt ve sıvı yağı çırpıp dökün.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Servis: Banitsa’yı sıcak veya ılık servis edin. Yanında ayran veya yoğurtla harika gider!


Etiketler: #Banitsa tarifi

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