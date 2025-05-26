Balkanların fırından gelen lezzeti: Dızmana tarifi

Balkan mutfağı, Osmanlı etkisinin de hissedildiği zengin hamur işleriyle tanınır. Bu lezzetlerden biri olan Dızmana, Trakya ve Bulgaristan göçmenlerinin evlerinde sıkça pişirilen, içi boş hamur toplarından oluşan, üzerine yoğurtlu ve yumurtalı sos dökülerek fırında pişirilen geleneksel bir yemektir. Hafif ekmeksi dokusu ve sarımsaklı sosuyla, hem ana yemek hem de çayın yanında nefis bir eşlikçidir.
DIZMANA TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 4 su bardağı un
- 1 paket instant kuru maya (ya da yarım paket yaş maya)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Ilık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin. Un, tuz ve sıvı yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın. Yağlanmış fırın kabına yan yana, aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizin.
- Hamur toplarının üzerini örtüp 20 dakika daha dinlendirin.
- Yoğurt, yumurta ve ezilmiş sarımsağı bir kapta karıştırın. Mayalanan hamurların üzerine bu sosu eşit şekilde dökün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Tereyağını eritip pul biberle karıştırın. Fırından çıkan sıcak dızmanın üzerine gezdirin.