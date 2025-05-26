Balkanların fırından gelen lezzeti: Dızmana tarifi

Balkan mutfağı, Osmanlı etkisinin de hissedildiği zengin hamur işleriyle tanınır. Bu lezzetlerden biri olan Dızmana, Trakya ve Bulgaristan göçmenlerinin evlerinde sıkça pişirilen, içi boş hamur toplarından oluşan, üzerine yoğurtlu ve yumurtalı sos dökülerek fırında pişirilen geleneksel bir yemektir. Hafif ekmeksi dokusu ve sarımsaklı sosuyla, hem ana yemek hem de çayın yanında nefis bir eşlikçidir.

DIZMANA TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant kuru maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1,5 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı: