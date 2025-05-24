Basra Körfezi'nden sofralara: Machbous tarifi

Baharat deyince akla çoğu zaman Hindistan gelse de, Basra Körfezi ülkeleri de aromatik mutfaklarıyla dikkat çeker. Özellikle Bahreyn mutfağı, Arap, Fars ve Hint etkilerinin eşsiz bir sentezidir. Bu sentezin en özel örneklerinden biri ise "Machbous" adlı pilav yemeğidir.

MACHBOUS TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuzu eti (kemikli tercih edilir)

2 su bardağı yasemin pirinci

1 adet büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak

2 adet domates (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

1 çay kaşığı karanfil

1 çay kaşığı zerdeçal

2 adet loomi (kurutulmuş siyah limon, bütün hâlde)

Bir tutam safran (önceden ıslatılmış)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı: