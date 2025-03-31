Kalabalık kahvaltı sofralarına hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Tavada patatesli börek tarifi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 31.03.2025 - 10:49

Börek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak fırın kullanmadan, pratik ve hızlı bir şekilde hazırlamak isteyenler için tavada patatesli börek harika bir alternatiftir. Yumuşacık iç harcı ve çıtır dış katmanıyla bu tarif, kahvaltı sofralarınızdan çay saatlerinize kadar her an keyifle tüketebileceğiniz bir lezzet sunar. Peki, kalabalık kahvaltı sofralarına hızlıca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tavada patatesli börek tarifi...

TAVADA PATATESLİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 adet yufka

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

İç harcı için:

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

TAVADA PATATESLİ BÖREK YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyduktan sonra bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

Kuru soğanı ince doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Ezilmiş patatesleri ekleyerek karıştırın.

Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin, birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Yufkalardan birini geniş bir tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün.

İkinci yufkayı üzerine serip tekrar soslayın.

Üçüncü yufkayı da ekleyip aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız iç harcı yufkanın her yerine eşit şekilde yayın.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında döndürerek büyük bir gül böreği şekli verin.

Yağlı kağıt serili ya da hafif yağlanmış bir tavaya alın.

Böreğin üzerini yumurta sarısı ile fırçalayarak her yerine güzelce sürün.

Tavayı kısık ateşte ısınmaya bırakın ve böreği tavaya alın.

Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika altı güzelce kızarana kadar pişirin.

Daha sonra dikkatlice ters çevirerek diğer tarafını da aynı şekilde kızartın.

Sıcak sıcak dilimleyerek yanında çay, domates, salatalık ve peynir ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!