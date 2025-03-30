Basit malzemelerle: Kolay tiramisu tarifi
Bu pratik tiramisu tarifiyle, az malzeme kullanarak nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yanında kahveyle harika bir uyum sağlayan bu lezzeti mutlaka deneyin!
İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan tiramisu, klasik haliyle mascarpone peyniri ve espresso ile yapılsa da, daha pratik malzemelerle de hazırlanabilir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, lezzetinden ödün vermeyen basit tiramisu tarifi!
Malzemeler
Keki için:
- 1 paket kedidili bisküvi
- 2 su bardağı sıcak süt
- 1 yemek kaşığı granül kahve (veya Türk kahvesi)
- 1 yemek kaşığı toz şeker
Kreması için:
- 3 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 200 gram labne peyniri
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
Kahveli sütü hazırlayın: Sıcak sütü bir kaba alın, içine kahve ve şekeri ekleyip karıştırın.
Kremayı yapın: Tencereye sütü, unu, şekeri ve yumurta sarısını koyup çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve labne peynirini ekleyip iyice karıştırın.
Bisküvileri ıslatın: Kedidili bisküvileri hazırladığınız kahveli süte batırarak borcama tek sıra halinde dizin.
Katları oluşturun: Üzerine kremanın yarısını dökün ve yayın. Kalan bisküvileri de aynı şekilde ıslatıp ikinci katı oluşturun. Üzerine kalan kremayı da dökün ve düzgünce yayın.
Soğutun: Tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.
Son dokunuş: Servis etmeden önce üzerine kakao eleyerek tamamlayın.
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