Bundan pratiği yok: Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yayınlanma: 30.03.2025 - 23:02

Güncelleme: 30.03.2025 - 23:02

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan tavuk göğsü tatlısı, hafif ve lezzetli yapısıyla tatlı severlerin favorisi. Ancak orijinal tarifte kullanılan tavuk eti yerine, daha pratik ve zahmetsiz bir versiyon olan "yalancı tavuk göğsü" de oldukça popüler. İşte az malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz enfes yalancı tavuk göğsü tarifi!

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

1 paket vanilin

Yapılışı

Unu kavurun: Tencereye tereyağını alın ve eritin. Üzerine unu ekleyip kısık ateşte kokusu çıkana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) kavurun.

Sütü ekleyin: Kavrulan una yavaş yavaş sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Şekeri ilave edin: Karışıma toz şekeri ekleyerek kıvam alana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

Vanilin ekleyin: Kaynamaya başlayınca vanilini ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırıp ocaktan alın.

Çırpın: Tatlının pürüzsüz bir kıvam alması için 5 dakika mikserle çırpın.

Servis edin: Karışımı hafif ıslatılmış bir borcama dökün ve düzleştirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp en az 3-4 saat dinlendirin.

Son dokunuş: Tatlıyı dilimleyerek tarçın serperek servis edin.