Bayram sofralarının ateşli lezzeti: Sac Kavurma tarifi

Kavurma denilince akla genellikle sade et gelir. Ama sac kavurma; hem etin hem sebzenin hem de baharatın buluştuğu bol aromalı, enfes bir alternatif. Kurban Bayramı’nda misafirlerine farklı bir lezzet sunmak isteyenler için bu tarif sofralara şenlik katacak!

SAC KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

750 gr kurban eti (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya kuyruk yağı

2 adet soğan (piyazlık doğranmış)

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 domates (kabuksuz, doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik veya kimyon

Yapılışı: