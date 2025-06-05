Bayram sofralarının ateşli lezzeti: Sac Kavurma tarifi

Kavurma denilince akla genellikle sade et gelir. Ama sac kavurma; hem etin hem sebzenin hem de baharatın buluştuğu bol aromalı, enfes bir alternatif. Kurban Bayramı’nda misafirlerine farklı bir lezzet sunmak isteyenler için bu tarif sofralara şenlik katacak!
SAC KAVURMA TARİFİ
Malzemeler:
- 750 gr kurban eti (kuşbaşı doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya kuyruk yağı
- 2 adet soğan (piyazlık doğranmış)
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 2 domates (kabuksuz, doğranmış)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik veya kimyon
Yapılışı:
- Etleri mühürleyin: Sac tavanız yoksa geniş bir döküm tava da olur. Isınmış tavaya yağı ve ardından etleri alın. Yüksek ateşte etlerin rengi dönene kadar mühürleyin.
- Sırasıyla sebzeler: Et suyunu salıp çektiğinde, önce soğanları ekleyin. Ardından biberleri ve en son domatesi ilave edin. Hepsi yumuşayana kadar kavurun.
- Baharatla buluşturun: Tüm sebzeler kavrulduktan sonra tuz, karabiber, pul biber ve varsa diğer baharatları ekleyin. 5 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.
- Servise hazır: Sac kavurma sıcak sıcak, yanında lavaş veya pilavla servis edilir. Üzerine biraz maydanoz ya da sumaklı soğan da çok yakışır.