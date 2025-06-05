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Bayram sofralarının ateşli lezzeti: Sac Kavurma tarifi

Bayram sofralarının ateşli lezzeti: Sac Kavurma tarifi

5.06.2025 23:26:00
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Haber Merkezi
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Bayram sofralarının ateşli lezzeti: Sac Kavurma tarifi

Sacda pişen etin o hafif çıtırtısı, kavrulmuş soğan ve biberin kokusu mutfağı sarar… Kurban Bayramı’nda kalabalık sofraların baş tacı olan sac kavurmayı lokanta lezzetinde yapmak artık çok kolay! İşte püf noktalarıyla gerçek bir bayram yemeği tarifi.

Kavurma denilince akla genellikle sade et gelir. Ama sac kavurma; hem etin hem sebzenin hem de baharatın buluştuğu bol aromalı, enfes bir alternatif. Kurban Bayramı’nda misafirlerine farklı bir lezzet sunmak isteyenler için bu tarif sofralara şenlik katacak!

SAC KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 750 gr kurban eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya kuyruk yağı
  • 2 adet soğan (piyazlık doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber
  • 2 domates (kabuksuz, doğranmış)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik veya kimyon

Yapılışı:

  1. Etleri mühürleyin: Sac tavanız yoksa geniş bir döküm tava da olur. Isınmış tavaya yağı ve ardından etleri alın. Yüksek ateşte etlerin rengi dönene kadar mühürleyin.
  2. Sırasıyla sebzeler: Et suyunu salıp çektiğinde, önce soğanları ekleyin. Ardından biberleri ve en son domatesi ilave edin. Hepsi yumuşayana kadar kavurun.
  3. Baharatla buluşturun: Tüm sebzeler kavrulduktan sonra tuz, karabiber, pul biber ve varsa diğer baharatları ekleyin. 5 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.
  4. Servise hazır: Sac kavurma sıcak sıcak, yanında lavaş veya pilavla servis edilir. Üzerine biraz maydanoz ya da sumaklı soğan da çok yakışır.
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