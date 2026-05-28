Bayram sofralarının enfes lezzeti: Kuzu gerdan

Mutfak literatüründe "kolajen yapısı en zengin ve en yumuşak et kesimlerinden biri" olarak tanımlanan Gerdan, doğru teknikle pişirildiğinde fırında adeta bir lezzet şölenine dönüşür. Kurban Bayramı'nda genellikle kavurma veya kıymaya ayrılan etlerin aksine, bu reçete kemikli etin suyunu ve aromatik yapısını doğrudan tabağa yansıtmayı hedefler.

KUZU GERDAN TARİFİ

Malzemeler

4-6 parça kuzu gerdan (tercihen iri dilimlenmiş)

2 adet orta boy patates (elma dilim doğranmış)

1 adet büyük boy havuç (iri halkalar halinde doğranmış)

10-12 adet arpacık soğan (kabukları soyulmuş, bütün)

5-6 diş sarımsak (bütün)

Marine Sosu İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik (dağ kekiği)

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Deniz tuzu

2 adet defne yaprağı (fırınlama aşaması için)

Yapılışı