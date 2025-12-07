Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi...

Gurme mutfakların yıldızı, özel davet sofralarının en şık lezzeti Beef Wellington… Dışı çıtır milföy, içi sulu dana bonfile, mantarlı "duxelles" harcı ile tam bir şölene dönüşüyor. İşte adım adım evde yapılabilir tam ölçülü Beef Wellington tarifi...

MALZEMELER

Et için:

800 – 1.2 kg bütün bonfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Mantarlı iç (duxelles):

500 g kestane mantarı (veya kültür mantarı)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı taze kekik (veya 1 çay kaşığı kuru)

Tuz, karabiber

Sarma için:

8–10 dilim pastırma

2 yemek kaşığı dijon hardalı

1 adet milföy hamuru (büyük boy veya 2 parça birleştirilmiş)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

HAZIRLANIŞI

Bonfileyi tuz ve karabiberle ovun.

Tavayı çok yüksek ateşte ısıtıp zeytinyağı ekleyin.

Eti her tarafından 1-2 dakika mühürleyin.

Et mühürlendikten sonra tamamen soğuması için kenara alın.

Mantar, soğan ve sarımsağı rondodan çekin.

Tavada tereyağını eritin ve bu karışımı suyunu salıp çekene kadar kavurun (yaklaşık 10–12 dakika).

Kekik, tuz ve karabiber ekleyip tamamen soğutun.

Streç filmi tezgâha serin.

Pastırma dilimlerini birbirine hafifçe üst üste gelecek şekilde dizin.

Üzerine mantarlı harcı ince bir tabaka halinde yayın.

Soğumuş bonfileyi orta kısma yerleştirin.

Hardalı bonfilenin üzerine sürün.

Streç film yardımıyla sıkı bir rulo haline getirin.

Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Milföy hamurunu hafif un serpilmiş zeminde açın.

Dinlenmiş eti streçten çıkarın ve milföye yerleştirin.

Kenarları iyice kapatıp tekrar rulo yapın.

Üzerine yumurta sarısı + süt karışımı sürün.

İsterseniz bıçakla hafif çizikler yaparak dekor verebilirsiniz.

220°C önceden ısıtılmış fırında 20 dakika,

Ardından 200°C’de 15-20 dakika pişirin.