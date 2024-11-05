Bekledikçe tadı daha da güzelleşen enfes lezzet: Kore usulü havuç salatası tarifi

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:30

Kore usulü havuç salatası, taze ve lezzetli malzemelerle yapılan, Kore mutfağının öne çıkan sağlıklı ve ferahlatıcı tariflerinden biridir. Hem hızlı bir şekilde hazırlanan hem de hafif bir salata olan bu tarif, Kore sofralarında sıkça tüketilen yan yemeklerden (banchan) biridir. Peki, bekledikçe tadı daha da güzelleşen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Kore usulü havuç salatası tarifi...

KORE USULÜ HAVUÇ SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

3 büyük havuç (rendelenmiş veya jülyen doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi (veya elma sirkesi)

1 yemek kaşığı gochugaru (Kore acı biber tozu) ya da kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

İsteğe göre ince dilimlenmiş yeşil soğan veya kişniş

KORE USULÜ HAVUÇ SALATASI YAPILIŞI

: İlk olarak havuçları yıkayıp kabuklarını soyun.

Ardından havuçları ince uzun şeritler halinde jülyen doğrayın.

Küçük bir kasede susam yağı, soya sosu, ezilmiş sarımsak, toz kırmızı biber, pirinç sirkesi ve tuzu birleştirerek salata sosunu hazırlayın.

Doğradığınız havuç şeritlerini geniş bir kaseye alın.

Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve iyice karışmaları için hafifçe harmanlayın.

Sosun havuçlara iyice nüfuz etmesi için birkaç dakika dinlenmeye bırakabilirsiniz.

Salatanın üzerine kavrulmuş susamı serpiştirin.

Kavrulmuş susam, hem ekstra bir çıtırlık hem de hoş bir aroma katacaktır.

İsteğe göre ince doğranmış yeşil soğan da ekleyebilirsiniz; bu salataya renk ve taze bir lezzet katacaktır.

Kore usulü havuç salatası soğuk olarak servis edilir.

İster bir öğün salatası olarak, isterseniz Kore yemekleriyle birlikte garnitür olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!