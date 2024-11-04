Enfes muzlu yulaf ezmesi tarifi...

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:05

Güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için muzlu fıstık ezmeli yulaf ezmesi, hem besleyici hem de oldukça lezzetli bir seçenek! Sabah kahvaltılarında veya gün ortasında sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz muzlu fıstık ezmeli yulaf ezmesi, tatlı bir alternatif arayanlar için birebir!

MALZEMELER

1 su bardağı süt (isteğe bağlı badem sütü, yulaf sütü, veya inek sütü)

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet olgun muz (dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Dilimlenmiş muz

Birkaç adet ceviz, badem veya fındık (isteğe göre)

Çilek veya yaban mersini (isteğe göre)

YAPILIŞI

Küçük bir tencereye süt ve yulaf ezmesini ekleyin. Orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın.

Yulaflar sütü çekip yumuşamaya başlayınca dilimlenmiş muzu, fıstık ezmesini ve isteğe bağlı tarçını ekleyin. Muzları yulaf ezmesine yedirene kadar karıştırarak pişirin.

Yaklaşık 5-7 dakika sonra yulaf ezmesi koyulaşınca ocaktan alın. Eğer tatlandırmak isterseniz, bal veya akçaağaç şurubu ekleyip karıştırın.

Karışımı bir kaseye dökün. Üzerine dilimlenmiş muz, fındık veya badem ve istediğiniz meyveleri ekleyin.