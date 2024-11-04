Mis gibi kokusu ve efsane lezzetiyle patlıcan kebabı tarifi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:55

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:55

Patlıcan kebabı, özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen ve özel davet sofralarında sıkça tercih edilen bir lezzeti olarak bilinir. Patlıcan ve etin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu kebap, fırında piştiğinde etin ve patlıcanın aromaları birbirine karışarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte fırında kolayca hazırlayabileceğiniz lezzet dolu bir patlıcan kebabı tarifi!

Malzemeler

3-4 adet orta boy patlıcan

400 gram kıyma (orta yağlı)

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı salça

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Birkaç dal taze maydanoz (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları

1. Patlıcanları Hazırlayın:

Patlıcanları yıkayın ve saplarını kesip alacalı soyun. Orta kalınlıkta (yaklaşık 1 cm) yuvarlak dilimlere kesin ve acısını almak için tuzlu suda 10-15 dakika bekletin. Ardından süzüp kağıt havluyla kurulayın.

2. Kıymalı Harcı Hazırlayın:

Bir kaba kıymayı alın, rendelenmiş kuru soğan, rendelenmiş sarımsak, ince doğranmış kapya biber, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Dilerseniz ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.

3. Patlıcanları ve Harcı Dizme:

Patlıcan ve kıymalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Fırın tepsisine sırayla bir patlıcan dilimi, bir kıymalı harç olacak şekilde dizin. Bu işlemi tüm malzeme bitene kadar tekrarlayın.

4. Sosu Hazırlayın:

Küçük bir kasede salçayı sıvı yağ ve bir bardak su ile karıştırarak sosu hazırlayın. Sosu tepsideki patlıcanların üzerine gezdirin.

5. Fırında Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişme süresi boyunca patlıcanların yumuşayıp, etlerin pişmiş olmasına dikkat edin.