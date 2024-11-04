Mis gibi kokusu ve efsane lezzetiyle patlıcan kebabı tarifi
Etin lezzetini patlıcanın yumuşacık dokusuyla buluşturan bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz özel bir seçenek. Mis gibi kokusuyla iştah kabartan fırında patlıcan kebabını denemeye hazır mısınız?
Patlıcan kebabı, özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen ve özel davet sofralarında sıkça tercih edilen bir lezzeti olarak bilinir. Patlıcan ve etin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu kebap, fırında piştiğinde etin ve patlıcanın aromaları birbirine karışarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte fırında kolayca hazırlayabileceğiniz lezzet dolu bir patlıcan kebabı tarifi!
Malzemeler
- 3-4 adet orta boy patlıcan
- 400 gram kıyma (orta yağlı)
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kapya biber (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı salça
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Birkaç dal taze maydanoz (isteğe bağlı)
Hazırlık Aşamaları
1. Patlıcanları Hazırlayın:
Patlıcanları yıkayın ve saplarını kesip alacalı soyun. Orta kalınlıkta (yaklaşık 1 cm) yuvarlak dilimlere kesin ve acısını almak için tuzlu suda 10-15 dakika bekletin. Ardından süzüp kağıt havluyla kurulayın.
2. Kıymalı Harcı Hazırlayın:
Bir kaba kıymayı alın, rendelenmiş kuru soğan, rendelenmiş sarımsak, ince doğranmış kapya biber, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Dilerseniz ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.
3. Patlıcanları ve Harcı Dizme:
Patlıcan ve kıymalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Fırın tepsisine sırayla bir patlıcan dilimi, bir kıymalı harç olacak şekilde dizin. Bu işlemi tüm malzeme bitene kadar tekrarlayın.
4. Sosu Hazırlayın:
Küçük bir kasede salçayı sıvı yağ ve bir bardak su ile karıştırarak sosu hazırlayın. Sosu tepsideki patlıcanların üzerine gezdirin.
5. Fırında Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişme süresi boyunca patlıcanların yumuşayıp, etlerin pişmiş olmasına dikkat edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Yaralı sayısı yükseliyor!
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!