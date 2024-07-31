Beş çayının kurtarıcısı makarna salatası tarifi
Makarna salatası, hem ana yemek olarak hem de barbekü gibi etkinliklerde yan yemek olarak tercih edilebilir. Soğuk servis edilen bu lezzet, pratikliği ve taze sebzelerle zenginleştirilmiş içeriğiyle her yaştan insanın beğenisini kazanır.
Makarna salatası, hem hafifliği hem de doyuruculuğuyla popüler bir yemek seçimidir. Çeşitli sebzeler, peynirler ve soslarla zenginleştirilen bu salata, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir öğün olarak tercih edilir. İşte klasik bir makarna salatası tarifi:
Malzemeler
- 2 su bardağı makarna (tercihen kelebek veya penne)
- 1 su bardağı yoğurt
- 1/2 su bardağı mayonez
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 1 su bardağı doğranmış salatalık turşusu
- 1 su bardağı rendelenmiş havuç
- 1 su bardağı doğranmış kırmızı biber
- 1/2 su bardağı doğranmış yeşil soğan
- Tuz ve karabiber
- Taze dereotu veya maydanoz (süslemek için)
Yapılışı
Makarnayı Hazırlama:
Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün. Soğuk su altında durulayarak soğutun.
Sebzelerin Hazırlığı:
Salatalık turşusu, havuç, kırmızı biber ve yeşil soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.
Sos Hazırlığı:
Bir kasede yoğurt ve mayonezi karıştırın. İsteğe bağlı olarak karışıma biraz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.
Birleştirme:
Soğuyan makarnayı geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine doğranmış sebzeleri, haşlanmış mısırı ve hazırladığınız yoğurt-mayonez sosunu ekleyin. Tuzu ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Servis:
Hazırladığınız makarna salatasını bir servis tabağına alın. Üzerini taze dereotu veya maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.
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