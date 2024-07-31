İster kahvaltıya ister akşam yemeğine yapabileceğiniz enfes lezzet: Çılbır tarifi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:25

Çılbır, çiğ yumurtanın sıcak suda pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir Türk yemeğidir ve genellikle kahvaltı ve brunch sofralarında sunulur. Ana malzemeleri yumurta, sarımsak ve yoğurt olan çılbır, lezzetli ve besleyici bir seçenektir. Peki, her öğüne çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis çılbır tarifi...

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler:

1 litre su

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

ÇILBIR YAPILIŞI

Suyu derin bir tencerede kaynatın.

Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin.

Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın.

Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın.

Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz.

Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın.

Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin.

Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin.

Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün.

Çılbırınız hazır, afiyet olsun!