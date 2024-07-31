Her yemeğin yanına çok yakışan enfes lezzet: Patatesli semizotu salatası tarifi...
Patatesli semizotu salatası, semizotunun besleyici özelliklerini en lezzetli şekilde sofralarınıza taşıyan bir salata çeşididir. Semizotu, içerdiği klorofil, folik asit, A, C ve B6 vitaminleri ile oldukça değerli bir sebzedir. Bu besleyici yapısının yanı sıra, semizotunun kendine özgü ekşi aroması, salatalara ferahlatıcı ve iştah açıcı bir lezzet katar. Patatesli semizotu salatası, semizotu tüketmeyenlerin bile rahatlıkla yiyebileceği bir tarif olma özelliği taşır.
Patatesin doyurucu ve yumuşak dokusu ile semizotunun tazeliği ve ekşi aroması, mükemmel bir uyum sağlar. Bu salata, tek başına tüketildiğinde bile son derece tok tutar ve salatadan ziyade doyurucu bir öğün olarak tüketilebilir. Özellikle yaz aylarında hafif ama besleyici bir yemek arayanlar için ideal bir seçenek olan patatesli semizotu salatası, yanında bir et ya da tavuk ızgara ile son derece dengeli ve lezzetli bir uyum yakalayabilir. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli semizotu salatası tarifi...
PATATESLİ SEMİZOTU SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
3 adet patates (haşlanmış)
1/2 demet semizotu
1 adet havuç
1 avuç maydanoz (kıyılmış)
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı hardal
2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)
1 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin (arzuya göre)
3 adet kornişon salatalık turşusu (arzuya göre)
1,5 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı pul biber
PATATESLİ SEMİZOTU SALATASI YAPILIŞI
Semizotunu doğrayın ve geniş bir kaba alın.
Üzerine rendelenmiş havucu ekleyin.
Ardından ince ince kıyılmış maydanozu ekleyin.
Kornişon turşuları ince ince kıyın ve ekleyin.
Üzerine yeşil zeytini de ekleyin.
Haşlanmış patatesleri küçük küpler halinde doğrayın ve tüm malzemelerin üzerine ekleyin.
Yoğurtlu özel sosu için bir kaba yoğurdu alın.
Üzerine sarımsak, hardal, mayonez ve baharatları ekleyin.
Güzelce karıştırın.
Doğranmış sebzelerin üzerine yoğurt sosu ekleyin ve malzemeleri iyice harmanlayın.
Son olarak zeytinyağını ekleyin.
Servis tabağına alın, arzuya göre üzerini pul biber ve maydanoz ile süsleyin.
Afiyet olsun!
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