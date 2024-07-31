Her yemeğin yanına çok yakışan enfes lezzet: Patatesli semizotu salatası tarifi...

Patatesin doyurucu ve yumuşak dokusu ile semizotunun tazeliği ve ekşi aroması, mükemmel bir uyum sağlar. Bu salata, tek başına tüketildiğinde bile son derece tok tutar ve salatadan ziyade doyurucu bir öğün olarak tüketilebilir. Özellikle yaz aylarında hafif ama besleyici bir yemek arayanlar için ideal bir seçenek olan patatesli semizotu salatası, yanında bir et ya da tavuk ızgara ile son derece dengeli ve lezzetli bir uyum yakalayabilir. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli semizotu salatası tarifi...