Bir Akdeniz mutfağı deneyimi: Pazı sarması

Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:32

Güncelleme: 10.04.2024 - 14:32

Akdeniz mutfağı, sağlıklı, lezzetli ve çeşitli yemekleriyle dünya genelinde büyük bir ilgi görmektedir. Bu mutfağın en sevilen lezzetlerinden biri olan pazı sarması, hem göz alıcı bir sunum hem de enfes bir tat sunan bir yemektir. Kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan bu geleneksel tarif, zamanla pek çok kültürün mutfaklarında da kendine yer bulmuştur. İşte, pazı sarmasının tarifi ve bu lezzetli yemeğin tadını çıkarmak için gerekli olan malzemeler:

Malzemeler

10-12 adet büyük pazı yaprağı

1 su bardağı pirinç

1 büyük soğan, doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 su bardağı kuru üzüm

1/4 su bardağı çam fıstığı

1/4 su bardağı ince doğranmış taze nane ve maydanoz

Tuz ve karabiber

2 su bardağı su veya tavuk suyu

Limon dilimleri ve yoğurt (servis için)

Hazırlık

Pazı Yapraklarının Hazırlanması: Büyük pazı yapraklarını taze ve temiz suyla iyice yıkayın. Ardından kaynar suya batırıp 1-2 dakika haşlayın. Haşlama işlemi yaprakların esnek olmasını sağlar ve sararken kolaylık sağlar. Haşlanan yaprakları soğuk suya alarak bekletin ve süzün.

İç Harcın Hazırlanması: Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından pirinci ekleyin ve pirinçler şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin. Üzerine kuru üzüm ve çam fıstığını ekleyin. Taze nane ve maydanozu da ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İç harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Pazı Sarmanın Hazırlanması: Her pazı yaprağının ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun. Yaprakları sarmaya başlamadan önce kenarlarını içe doğru katlayarak sarmanın sağlam olmasını sağlayın. Yaprakları sıkıca sarın.

Pazı Sarmaların Pişirilmesi: Bir tencereye sarmaları dizin. Üzerlerine su veya tavuk suyu ilave edin. Sarmaları örtecek kadar su eklemeyi unutmayın. Tencereyi kısık ateşte kaynatın. Sarmalar suyunu çekene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Servis: Pazı sarmalarını servis tabağına alın. Üzerine taze limon dilimleri ve yoğurt ile servis yapın.