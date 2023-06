Bölgesel mutfaklar: Doğu Anadolu Bölgesi yemek kültürü!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:05

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:05

Doğu Anadolu Bölgesi mutfağı, zengin ve çeşitli bir mutfaktır. Et yemekleri, hamur işleri, sulu yemekler, peynir çeşitleri ve yöresel tatlılarla ünlüdür. İlk akla gelen Cağ kebabıyla Erzurum ilidir. Soğuk iklim şartları nedeniyle gıdalar, kırsal bölgelerde yaşayan halk tarafından halen kurutularak, kavrularak saklanmaktadır. Hayvancılığın yapıldığı bölgede, hayvansal ürünler de küplere basılarak saklanıyor. Tulum peyniri ve tava leblebisiyle ünlü Erzincan'ın yeri Doğu Anadolu'da ilk sıralardadır. Yaygın olarak hayvancılığın yapıldığı Kars'ta, yemek kültürünü yoğurt ve süt ile yapılan yemekler oluşturmaktadır. Kars, kaşar peyniri önemli ürünlerimiz arasındadır. Ağrı’nın Abdigor köftesi en tanınmış yemeğidir. İçli köfteye benzer bu yemek özel et, yumurta ve baharattan yapılır. Baharatlar ve otlar mutfaklarda çok kullanılmaktadır. Çiriş otu, ısırgan gibi birçok ota mutfaklarında yer verirler. Bölgede kayısı ve üzüm gibi meyvelerde öne çıkıyor. Yoğurtlu yemekler, çorbalar dikkat çekmektedir. Ayran çorbası, keledoş, yoğurtlu bulgur çorbası gibi yemekler sık sık pişirilir. Doğu Anadolu'nun bir diğer özelliği peynir türleridir. Van'da üretilen otlu peynir, yörenin her yerinde ve bütün illerde tüketilmektedir.

ET YEMEKLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde et tüketimi yaygındır ve kırmızı et, kümes hayvanları ve koyun eti gibi çeşitli et türleri kullanılır. Kavurma, tandır, kuzu çevirme ve keşkek gibi et yemekleri bölgenin özelliklerindendir. Erzurum ili özellikle cağ kebabıyla ünlüdür. Kaz eti de özellikle Kars’la özdeşleşmiş bir lezzet. Karslıların protein kaynağı kış yiyeceğidir. İlk kar yağdığında kesilen hayvanların eti salamura edilerek saklanır ve soğuk kışlar geçene kadar tüketilir. Kaz etinin güveci, tandırı ve fırını yapılır.

BULGUR KÖFTESİ ÇEŞİTLERİ

Doğu Bölgemizde köfte kültürü yaygındır ama Malatya söz konusu olunca sayısı oldukça fazla köfte çeşidinden söz edilebilir. Analı-kızlı köfte, sumaklı köfte, sıkma köfte, elmalı köfte, hırçıkli köfte, glikli köfte derken liste uzayıp gider. Ve bu saydıklarımızın çoğu etsiz tariflerdir. Akdeniz’de karşımıza çıkan bulgur köftesi de bölgenin en sevilen köfte çeşitlerinden biridir.

HAMUR İŞLERİ

Doğu Anadolu mutfağı, hamur işleri ve börek çeşitleri konusunda da zengindir. Su böreği, lorlu börek, pırasalı börek, tandır ekmeği ve içli köfte gibi hamur işleri, bu bölgenin yemek kültüründe önemli bir yer tutuyor.

SULU YEMEKLER VE ÇORBALAR

Doğu Anadolu mutfağı, sulu yemekler ve çeşitli çorbalarla da öne çıkar. Bol bol süt ürünü üreten Doğu Anadolu’da yoğurt olmazsa olmaz bir yiyecektir ve yoğurtlu ya da ayranlı çorbalar hemen hemen her ilde sofraların açılış yemeğidir. Ayran aşı çorbası ise aşurelik buğday ile nohuttan yapılan ve yabani nane ilave etmek şartıyla ister sıcak ister soğuk tüketilebilen enfes bir tariftir.

YÖRESEL PEYNİRLER

Doğu Anadolu Bölgesi, yöresel peynir çeşitleriyle de ünlüdür. Van otlu peyniri, Kars kaşarı ve Erzincan tulumu, bölgenin önemli peynir çeşitlerindendir.



TATLILAR



Doğu Anadolu Bölgesi mutfağı, kadayıf dolması, dolanger tatlısı, hoşverdi, şerbetli tatlılar ve helva çeşitleriyle de öne çıkar. Şekerpare, kadayıf ve baklava gibi tatlılar, misafirleri ağırlamanın önemli bir parçası olarak kabul edilir, bölgenin tatlı kültürünü temsil eder.



KAHVALTI KÜLTÜRÜ



Doğu Anadolu Bölgesi’nde kahvaltı kültürü önemlidir ve kahvaltı sofralarında yöresel peynirler, tereyağı, bal, reçel ve kahvaltılık hamur işleri bulunur. Kars gravyerinin, Erzincan tulumunun, Van otlu peynirinin dünyada alternatifi zor bulunur. Bu peynirler eşliğinde dört başı mamur bir kahvaltı yapmak için ise adres kesinlikle Van şehridir. Kavut, kaymak, murtuğa ve yayık tereyağının tadına doyum olmaz.