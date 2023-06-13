Bölgesel mutfaklar: Ege Bölgesi yemek kültürü!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:04

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:04

Zeytin ve zeytinyağı Ege mutfağının vazgeçilmezi olmuştur. Burada etli yemekler ve pilav dahil tüm sebzeler zeytinyağı ile pişirilir. Zeytinyağı meze, salata, ot ve sebzeleri lezzetlendirirken, kekik, karabiber ve kırmızıbiber gibi baharatlarla karıştırılıp ekmekle de tüketilir. Ege otları mutfağın bir diğer önemli unsurudur. 800’ü aşkın ot bilinmesine rağmen 50 civarında ot çeşidinden yemekler yapılır. Arapsaçı, ebegümeci, sarmaşık, şevket-i bostan, turp otu, ısırgan, cibez, deniz börülcesi, kuşkonmaz, radika bu otların en çok bilinenleridir...

ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER

Ege mutfağı, zeytinyağlı yemekler konusunda oldukça zengindir. Dolma, sarma, kırmızı biber dolması, enginar ve kabak çiçeği dolması gibi zeytinyağlı yemekler bu bölgede sıklıkla tüketilir.

SEBZELER VE OTLAR

Ege Bölgesi’nde taze sebzeler ve otlar yemeklerde sıkça kullanılır. Ebegümeci, ısırgan, semizotu ve arapsaçı gibi otların kullanıldığı yemekler ve salatalar, Ege mutfağının özelliklerindendir.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Ege mutfağı deniz ürünleri açısından da oldukça zengindir. Çipura, levrek, barbunya, kalamar ve karides gibi deniz mahsulleri, bu bölgenin yemek kültüründe önemli bir yer tutar.

MEZE ÇEŞİTLERİ

Ege Bölgesi, zengin meze kültürüyle bilinir. Deniz ürünlerinden yapılan meze çeşitleri, zeytinyağlı sebzeler, yoğurtlu mezeler ve baharatlı soslar sofralarda sıkça görülür.

PEYNİR ÇEŞİTLERİ

Ege Bölgesi, yöresel peynir çeşitleriyle de ünlüdür. İzmir tulum peyniri, Bergama tulumu, Edremit yağlısı ve Ege keçi peynirleri, bölgenin önemli peynir çeşitlerindendir.

TATLILAR

Ege Bölgesi mutfağı, sütlü tatlılar ve meyve tatlılarıyla da öne çıkar. Sütlaç, güllaç, muhallebi, kabak tatlısı ve incir tatlısı gibi tatlılar, bölgenin tatlı kültürünü temsil eder.





